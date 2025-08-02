Hva skjer dersom Fed kutter renten?

Trump hevder at USA ikke har noe inflasjonsproblem. Men selv om oppgangen i kjerneinflasjonen har vært moderat så langt, er det først i det aller siste at vi har begynt å se at de økte tollsatsene faktisk har gitt avtrykk. Og mer vil komme til syne i tiden fremover. Dette er trolig fordi mange bedrifter rakk å importere store volumer før tolløkningene trådte i kraft, og fordi flere hittil har valgt å absorbere deler av kostnaden. Når disse lagrene tømmes, og nye innkjøp må gjøres til høyere priser, vil dette gradvis gi utslag i konsumprisene. Et tradisjonelt motargument har også vært at høyere tollsatser vil styrke dollaren og dermed dempe importert inflasjon. I stedet har vi sett det motsatte: Dollaren har svekket seg markant gjennom året. Det gjør at tolløkningene i desto større grad vil kunne slå ut i høyere priser, fremfor å bli nøytralisert av valutakursen.

Karine Alsvik Nelson, Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

Hva med nettoeffekten?

Samtidig er det faktorer som trekker i motsatt retning. Svakere økonomisk vekst og lavere reiseaktivitet vil kunne dempe prisveksten på tjenester. Det er altså usikkert hvor sterk nettoeffekten egentlig blir. Da er det all grunn for Fed å være forsiktige og se an utviklingen – spesielt i en situasjon hvor arbeidsmarkedet har holdt seg mer oppe enn ventet. Så hva skjer hvis Fed gjør som Trump ønsker, og kutter renten kraftig?

Noe av svaret fikk vi allerede tidligere i juli. Da en kilde i Det hvite hus antydet at Trump igjen vurderte å fjerne Powell, reagerte markedet umiddelbart: dollaren svekket seg, lange renter steg og korte renter falt – drevet av spekulasjoner om at en ny Fed-sjef ville kutte renten raskt. Bevegelsene reverserte seg raskt da Trump tonet ned uttalelsen, men markedsreaksjonen var likevel talende.

En brå rentenedgang vil trolig føre til høyere inflasjon på sikt, gjennom sterkere etterspørsel, svakere valuta og økte inflasjonsforventninger. Dersom markedet mister tillit til sentralbankens evne til å holde inflasjonen under kontroll, vil det raskt begynne å prise inn behovet for kraftige rentehevinger lenger frem i tid. Erfaringen fra Tyrkia er et tydelig advarende eksempel: Der presset president Erdogan sentralbanken til å kutte renten på tross av inflasjonsutsiktene. Resultatet ble galopperende inflasjon og en styringsrente som måtte heves til 46 prosent.

Tenk på lange renter

Når markedet først begynner å tro at Fed vil måtte heve renten frem i tid, stiger de lange rentene – selv om styringsrenten holdes lav på kort sikt. Økte inflasjonsforventninger gir høyere fremtidige renteforventninger, og det igjen løfter rentene i den lange enden av kurven. I tillegg kommer økt risikopremie. Dersom pengepolitikken oppfattes som mer politisk styrt og mindre forutsigbar, vil investorer kreve høyere kompensasjon for å binde kapital.

Det paradoksale er at det nettopp er de lange rentene Trump-administrasjonen bør være mest opptatt av, fordi det er disse som påvirker statens rentekostnader over tid. Å få ned de lange rentene er nettopp målet, ifølge finansminister Scott Bessent. Men samtidig virker altså Trump å ha hengt seg opp i styringsrenten til Fed. Men om Trump lykkes i å presse styringsrenten ned gjennom en ny Fed-sjef, kan han i realiteten bidra til det motsatte: høyere inflasjonsforventninger, økte styringsrenter på sikt og høyere lange renter. Det er derfor gode grunner til at Powell holder igjen. Så lenge arbeidsmarkedet holder seg stabilt, vil de nødig kutte renten for tidlig og risikere at inflasjonen tiltar. En ny Fed-sjef kan komme til å mene noe annet. Spørsmålet er om det vil fungere eller bare sende de lange rentene opp – og dermed forverre de langsiktige statsfinansielle utfordringene.