Rentebeslutningen til den amerikanske sentralbanken tidligere denne uken har møtt kraftig motstand etter at jobbtallene for juli skuffet stort, skriver CNN.

Federal Reserve valgte å holde styringsrenten uendret, men bare to dager senere rapporterte USA at det kun ble skapt 73.000 nye jobber i juli, langt under det som trengs for å holde tritt med befolkningsveksten.

– Powell kommer til å angre på at han holdt renten uendret denne uken, sier Jamie Cox i Harris Financial Group til CNN.

Flere markedsaktører og økonomer mener Fed har undervurdert svakheten i arbeidsmarkedet. I tillegg ble jobbtallene for mai og juni kraftig nedjustert.

I gjennomsnitt har det bare blitt skapt rundt 55.000 jobber per måned de siste tre månedene, det svakeste nivået siden finanskrisen, med unntak av pandemiperioden i 2020.

Les også Overraskende svake jobbtall: – Rentekutt i september er tilbake på bordet «Månedens viktigste tall», non-farm payrolls i USA, ble svakere enn ventet i juli. Samtidig ble tallene for juni revidert ned fra 147.000 til bare 14.000 stillinger.

Fed-sjef Jerome Powell pekte på et «solid» arbeidsmarked da han begrunnet beslutningen om å avvente nye rentekutt. Han mente sentralbanken hadde råd til å vente og se hvordan blant annet president Trumps nye tollsatser påvirker økonomien.

Men ikke alle i Fed var enige. Guvernørene Christopher Waller og Michelle Bowman stemte imot avgjørelsen – første gang siden 1993 at mer enn én guvernør dissenterte i samme møte. De mente svakheten i arbeidsmarkedet veier tyngre enn bekymringer for inflasjon.

– Arbeidsmarkedet er mindre dynamisk og viser økende tegn til skjørhet, sa Bowman i en uttalelse.

Les også Skarpe angrep: – Hvis han fortsetter, bør styret ta kontroll Etter et av de skarpeste angrepene mot Powell, fyrer Trump igjen og sier at Fed-styret bør ta over kontrollen dersom renten ikke kuttes.

Fed-president Beth Hammack forsøkte å dempe kritikken:

– Det var en skuffende rapport, men vi må unngå å overreagere på én enkelt måned, sa hun til Bloomberg.

Markedet priser nå inn større sannsynlighet for et rentekutt i løpet av høsten.