Rentebeslutningen til den amerikanske sentralbanken tidligere denne uken har møtt kraftig motstand etter at jobbtallene for juli skuffet stort, skriver CNN.
Federal Reserve valgte å holde styringsrenten uendret, men bare to dager senere rapporterte USA at det kun ble skapt 73.000 nye jobber i juli, langt under det som trengs for å holde tritt med befolkningsveksten.
– Powell kommer til å angre på at han holdt renten uendret denne uken, sier Jamie Cox i Harris Financial Group til CNN.
Flere markedsaktører og økonomer mener Fed har undervurdert svakheten i arbeidsmarkedet. I tillegg ble jobbtallene for mai og juni kraftig nedjustert.
I gjennomsnitt har det bare blitt skapt rundt 55.000 jobber per måned de siste tre månedene, det svakeste nivået siden finanskrisen, med unntak av pandemiperioden i 2020.
Fed-sjef Jerome Powell pekte på et «solid» arbeidsmarked da han begrunnet beslutningen om å avvente nye rentekutt. Han mente sentralbanken hadde råd til å vente og se hvordan blant annet president Trumps nye tollsatser påvirker økonomien.
Men ikke alle i Fed var enige. Guvernørene Christopher Waller og Michelle Bowman stemte imot avgjørelsen – første gang siden 1993 at mer enn én guvernør dissenterte i samme møte. De mente svakheten i arbeidsmarkedet veier tyngre enn bekymringer for inflasjon.
– Arbeidsmarkedet er mindre dynamisk og viser økende tegn til skjørhet, sa Bowman i en uttalelse.
Fed-president Beth Hammack forsøkte å dempe kritikken:
– Det var en skuffende rapport, men vi må unngå å overreagere på én enkelt måned, sa hun til Bloomberg.
Markedet priser nå inn større sannsynlighet for et rentekutt i løpet av høsten.