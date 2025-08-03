Sjokkerende dårlig jobbtall – dette ligger bak

Goldman Sachs har gått den svake sysselsettingsrapporten fra fredag i sømmene, og peker på flere forhold som bidro til de overraskende svake tallene.

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 73.000 stillinger i juli, mot ventet 110.000, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende var at juni-tallene ble nedjustert fra 147.000 til 14.000, mens mai-tallene ble revidert ned med 125.000. Samlet sett er den en korreksjon på 258.000.

Største på flere tiår

Ekskluderer man resesjoner som er anerkjent av amerikanske myndigheter, er dette den største to-måneders korreksjonen siden 1968.

Nedjusteringene skyldes for det meste – rundt 70 prosent – nye data fra det ikke-sesongjusterte datagrunnlaget (NSA). I praksis betyr det at jobbveksten faktisk har vært svakere enn først rapportert, og at dette ikke bare er et resultat av justeringer i sesongmønstre.

Revisjonene var omtrent jevnt fordelt mellom offentlig og privat sektor.

Den største delen av nedjusteringen i offentlig sektor kom innen utdanning i delstater og kommuner. Der viste de opprinnelige tallene et hopp i juni, som trolig skyldtes feil i sesongjusteringen. Rundt 51.000 av de 109.000 jobbene som ble nedjustert i dette segmentet, var et resultat av slike feiljusteringer.

– Slutten på skoleåret gjør mai og juni spesielt vanskelige å sesongjustere, påpeker Goldman Sachs.

Privat sektor også svakt

Økonomene understreker at privat sektor også ble gjenstand for kraftige nedjusteringer, og at disse i stor grad ikke skyldtes sesongfaktorer. Det tyder på at den underliggende jobbveksten er i ferd med å svekkes.

Da svakere data for juni og juli tikket inn, ble tidligere feil i sesongjusteringen korrigert. Dette resulterte i de kraftige revisjonene man nå ser.

Dårlig datakvalitet

Goldman peker også på dårligere datakvalitet som en mulig forklaring. Responsraten i undersøkelsene har vært fallende over flere år, noe som kan skape mer støy i de foreløpige tallene.

Det er dessuten ikke første gang man ser slike revisjoner om sommeren. Fjorårets revisjoner var også store, men både mindre omfattende enn i år og i større grad knyttet til offentlig sektor og sesongmønstre.

Mer kan komme

Goldman venter ytterligere revisjoner fremover. De anslår at den kommende såkalte «benchmark»-revisjonen i september kan innebære at antall jobber mellom april 2024 og mars 2025 blir nedjustert med mellom 550.000 og 950.000.

– Det kan bety at gjennomsnittlig månedlig jobbvekst i denne perioden justeres ned fra 145.000 til mellom 65.000 og 100.000, heter det.