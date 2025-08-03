– En trussel på 1 prosent må oppfattes som en trussel på 100 prosent. Vi må ikke undervurdere fienden og anse trusselen som over, sa Amir Hatami, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA søndag.

Han sa at Irans dronestyrker «fortsatt er klare for operasjoner».

Sist måned advarte Israels forsvarsminister Israel Katz om at de kom til å angripe Iran igjen dersom de ble truet igjen.

Tolvdagerskrigen mellom Israel og Iran i juni fikk ble avsluttet etter at USA angrep iranske atomanlegg. Før det hadde Israel også forsøkt å ramme atomanleggene og andre mål i Iran, mens Iran svarte med rakett- og droneangrep mot Israel.