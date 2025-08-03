– Vi må ikke anse trusselen som over

Øverste leder for Irans militære, Amir Hatami, mener Israel fortsatt utgjør en trussel for Iran.

Category iconMakro
Publisert 3. aug. | Oppdatert 3. aug.
Article lead
+ mer
lead
TRUSSEL: Irans forsvarssjef ser fortsatt på Israel som en trussel. Foto: Det iranske forsvarets pressekontor
TRUSSEL: Irans forsvarssjef ser fortsatt på Israel som en trussel. Foto: Det iranske forsvarets pressekontor
NTB
Tips meg
Del

– En trussel på 1 prosent må oppfattes som en trussel på 100 prosent. Vi må ikke undervurdere fienden og anse trusselen som over, sa Amir Hatami, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA søndag.

Han sa at Irans dronestyrker «fortsatt er klare for operasjoner».

Sist måned advarte Israels forsvarsminister Israel Katz om at de kom til å angripe Iran igjen dersom de ble truet igjen.

Tolvdagerskrigen mellom Israel og Iran i juni fikk ble avsluttet etter at USA angrep iranske atomanlegg. Før det hadde Israel også forsøkt å ramme atomanleggene og andre mål i Iran, mens Iran svarte med rakett- og droneangrep mot Israel.

Makro

Informasjon om bruk av AI