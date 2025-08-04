Investortilliten faller: – Trump kan føle seg som en vinner på kort sikt

Investorene er ikke imponert over EUs siste tollavtale med USA. August-data fra Sentix Economic Index mandag, som er den første spørreundersøkelsen fra Sentix etter tollavtalen mellom EU og USA, viser en klar vending.

Eurosonens økonomiske situasjon har forverret seg med 5,8 poeng til minus 3,7 poeng, og forventningene falt med så mye som 11 indekspoeng til 6,0 poeng.

Ursula von der Leyen gratulerte Donald Trump med hans vellykkede forhandlinger med EU og kalte ham en «tøff avtalemaker». Det har imidlertid ikke vært noen gratulasjoner fra næringslivet til EU-kommisjonens president, skriver Sentix.

Nylig så det ut som at eurosonens økonomi var i ferd med å hente seg inn, men dette er nå gjenstand for spørsmål ettersom presset på eksportorienterte næringer sannsynligvis vil øke ytterligere. Samtidig øker investorenes bekymring for den økende statsgjeld, kommenterer direktør Manfred Hübner i Sentix.

Den tilsvarende tematiske indeksen for institusjonelle investorer falt betydelig til minus 34 poeng, samtidig som det er få tegn på noen lettelse på inflasjonsfronten - snarere tvert i mot, der temaindeksen falt til minus 11,75 poeng.

– Produserer tapere

«Konsekvensen av dette er klar: det er usannsynlig at Den europeiske sentralbanken vil komme med ytterligere rentekutt for å støtte økonomien på kort sikt. I det minste reduserer investorene forventningene sine betydelig i denne forbindelse. Alt dette vil sannsynligvis dempe obligasjonsmarkedene – og det er usannsynlig at det vil inspirere aksjemarkedene», heter det i undersøkelsen.

Undersøkelsen viste en fortsatt oppgang i sentimentet i USA, for fjerde måned på rad. Imidlertid falt underindeksen for forventningene.

– USA og Trump kan føle seg som vinnere på kort sikt, men fallende forventninger også her tyder på at denne typen handelspolitikk hovedsakelig vil produsere tapere. USA vil betale en pris for tolløkningene, enten gjennom høyere priser for forbrukere eller en reduksjon i varetilbudet. Sentix-dataene gjenspeiler disse kommende byrdene i de synkende forventningene. I dag er fortsatt alt bra i USA. Vil det fortsatt være det i morgen, spør Hübner.