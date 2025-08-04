«Forrige ukes jobbrapport var rigget, akkurat som tallene før presidentvalget var rigget. Det er grunnen til at, i begge tilfellene, det var rekordstore revisjoner, til fordel for de venstreradikale demokratene,» skriver Donald Trump på Truth Social, med sin sedvanlige veksling mellom store og små bokstaver.

Det skjer etter at jobbrapporten som Bureau of Labor Statistics (BLS) la frem på fredag viste store negative revisjoner på jobbtallene som tidligere ble lagt frem for mai og juni. Der ble de nominelle juni-tallene nedjustert med 133.000 jobber (fra 147.000 til 14.000 nye jobber), og mai-tallene ble nedjustert med 125.000 (fra 144.000 til 19.000). BLS omtalte nedjusteringene som «større enn normalt».

Dermed ble det skapt 258.000 færre jobber enn det som først ble rapportert.

FESTER GREPET: Oppsigelser åpner for at president Donald Trump kan få økt innflytelse over rentesettingen til verdens viktigste sentralbank. Han skal også nominere ny sjef for USAs statistikkmyndigheter. Foto: NTB

Tallene kommer fra BLS' rapport om nye jobber skapt utenfor landbruket i USA, som publiseres under navnet «Non-farm payrolls».

«Disse store tilpasningene ble gjort for å dekke over, og jevne ut, the falske politiske tallene som var kokt sammen for å få den store republikanske suksessen til å se mindre fantastisk ut!!!», skriver Trump, før han avslutter med at han vil finne en «eksepsjonell erstatter».

Sparket sjefen

Etter nedjusteringene begynte hodene raskt å rulle på fredag.

I en melding gikk Trump i strupen på BLS-sjef Dr. Erika McEntarfer, og beskyldte henne for å ha forfalsket jobbtallene. Det endte med at hun ble sparket umiddelbart.

– Jeg har ikke sett noen seriøse som har ment at tallene er politisert, sier makroøkonom Harald Magnus Andreassen, som sier det åpner for å utnevne en «politisk lakei» som sjef for USAs statistikkmyndigheter.