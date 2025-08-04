Trump truer med kraftig økning i tollsats

Trusselen kommer kun få dager før høyere tollsatser på varer fra en rekke land ventes å tre i kraft.

– De bryr seg ikke om hvor mange mennesker i Ukraina som blir drept av den russiske krigsmaskinen, skriver Trump i et innlegg på sin Truth Social-plattform.

– Derfor vil jeg betydelig øke tollsatsen India betaler til USA, fortsetter han.

Presidenten skriver også at India selger mye av den russiske oljen landet kjøper, videre på det åpne markedet og tjener store penger på denne handelen.

Indiske raffinerier får fortsatt laster med rabattert olje fra Russland, til tross for økt press fra USA.

Talsperson Randhir Jaiswal i det indiske utenriksdepartementet sier på sin side at India startet å importere olje fra Russland fordi tradisjonelle forsyningslinjer ble omdirigert til Europa etter at konflikten brøt ut.

Jaiswal sier at USA den gang aktivt oppmuntret India til denne typen oljeimport for å sikre stabiliteten i det globale energimarkedet.

– Som enhver større økonomi kommer India til å gjøre alt i vår makt for å sikre nasjonale interesser og økonomisk sikkerhet, sier Jaiswal i en uttalelse.

– Indias import fra Rusland er ment for å sikre forutsigbare og overkommelige energipriser for indiske forbrukere, sier Jaiswal.

Mens EU-landene og Liechtenstein, Island og Norge fredag ble tildelt en tollsats på 15 prosent for eksportvarer til USA, ble andre land som India, Sveits og Sør-Afrika ilagt betydelig høyere satser.