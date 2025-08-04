USAs Nato-ambassadør: Flere land vil gi våpenpenger til Ukraina

Nederland blir den første bidragsyteren til Natos nye finansieringsmekanisme «Priority Ukraine Requirements List» (PURL) for våpen til Ukraina.

– Ukraina trenger mer luftforsvar og ammunisjon nå. Som den første Nato-allierte vil Nederland levere en pakke på 500 millioner euro med amerikanske våpensystemer, inkludert Patriot-deler og missiler, sier den nederlandske forsvarsministeren Ruben Brekelmans i en uttalelse på X.

Han legger til: – Dette hjelper Ukraina med å forsvare seg og resten av Europa mot russisk aggresjon.

Ifølge en uttalelse på det nederlandske forsvarsdepartementets nettside har også andre land lovet finansiering under den nye ordningen.

– Jeg berømmer Nederland for å ta ledelsen og omsette dette initiativet til konkret støtte, sier generalsekretær Mark Rutte i Nato.

Generalsekretæren har skrevet til alle Nato-allierte og oppfordret dem til å bidra til dette byrdefordelingsinitiativet. Han forventer ytterligere betydelige kunngjøringer fra andre allierte snart.