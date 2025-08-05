LO får europeisk støtte i kampen mot EU-toll

Ifølge Klassekampen har de to organisasjonene sendt et felles brev til EU-kommisjonen der de argumenterer for at Norge og andre EØS-land må unntas fra tollen.

– Dette er viktig for industrien. Det er viktig at vi har lik tilgang som industrien i resten av Europa til markedet vi lever av å selge varer til, sier LO-nestleder Are Tomasgard.

I brevet skriver LO og Defs at internasjonale handelskonflikter kan føre til at «svært mange jobber kan gå tapt i Europa.» De tar til orde for at den viktigste måten å sikre arbeid på, er å slå ring om det indre markedet, inkludert landene som er en del av EØS-avtalen.