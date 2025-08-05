Den indiske rupien nærmer seg rekordlave nivåer mot amerikanske dollar tirsdag formiddag, etter at USAs president Donald Trump mandag truet med høyere toll mot India.

«Den viktigste markedsinteressen på kort sikt er president Trumps nye fokus på India. Trusselen om sekundære sanksjoner ble mer reell i går,» skriver valutastrateg Frantisek Taborsky i ING.

Taborsky mener det «gjenstår å se» hva som er hovedmotivasjonen til Trump for det nylige presset. Kjernen i saken kan være at landet finansierer Russland via oljekjøp, eller at USA vil åpne opp Indias innenlandsbaserte økonomi. Presset kan også skyldes et ønske om store amerikanske energikjøp fremfor russiske.

Les også – Han er villig til å risikere full handelskrig med India Indiske raffinerier får fortsatt laster med rabattert olje fra Russland, til tross for økt press fra USA.

Valutaintervensjon?

Trump meldte på sosiale medier mandag at India «bryr seg ikke om hvor mange mennesker i Ukraina som blir drept av den russiske krigsmaskinen». Derfor vil han øke tollsatsen mot India «betydelig».

«Uansett er India og landets valuta, rupien, under press, og spekulasjonene vil tilta om hvorvidt Reserve Bank of India ønsker å forsvare 88-nivået i USD/INR. I år har sentralbanken gitt mer rom for fleksibilitet i rupien, og inflasjonen er lavere enn vanlig, noe som reiser spørsmål om hvor sterkt sentralbanken vil forsvare 88,00,» skriver ING-strategen.

I 10-tiden handles valutaparet til 87,807. Den tidligere rekorden er 87,95, nådd i februar.

En anonym seniortrader i en bank sier til Reuters at han venter at sentralbanken vil gripe inn.

«De vil ikke la rupien svekke seg ukontrollert, spesielt med den amerikanske retorikken,» sier traderen.

India har svart på truslene ved å hevde at landet blir urettferdig behandlet, og påpeker at både USA og EU har større handel med Russland og tidligere har oppmuntret til indisk oljeimport for å stabilisere de globale markedene.