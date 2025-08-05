EU legger ned våpnene overfor USA

Mottiltakene blir droppet trass i at avtalen mellom EU og USA ennå ikke er ferdigstilt.

Men en endelig avtale er nær, opplyser en høytstående tjenesteperson i EU-kommisjonen.

– Vi venter bare på at våre amerikanske kolleger skal bekrefte et par siste ting, sier tjenestepersonen på en brifing i Brussel tirsdag.

Legger «bazooka» død

EU har tidligere truet med å innføre toll på en rekke amerikanske varer til en verdi av minst 93 milliarder euro samt å ta i bruk den såkalte handelsbazookaen, et sett med regler som blant annet ville utestengt amerikanske selskaper fra europeiske anbud.

Nå blir bazookaen lagt bort for minst seks måneder framover, ifølge nettstedet Euractiv.

Ifølge tjenestepersonen har ingen fått en bedre tollavtale med USA enn det EU har fått.

Tollen på 15 prosent gjelder alle varer, med unntak av stål og aluminium, opplyser han. Også for biler er taket på tollen 15 prosent.

Forventer turbulens

EU forhandler fortsatt om unntak for varegrupper som alkohol og legemidler. I tillegg forhandles det om hvordan tollen skal bli for varer som inneholder komponenter fra land med høyere toll, for eksempel Kina.

– Det er ingen jubel fra europeisk side over denne avtalen, men en viss følelse av lettelse, sier tjenestepersonen, som ikke ønsker å navngis.

Samtidig truer EU med å ta fram mottiltakene igjen dersom USA ikke holder avtalen om 15 prosent.

– Vi forventer mer turbulens, sier tjenestepersonen.

