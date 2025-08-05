Dansk sjeføkonom: Slakter BNP-prognosene etter Novo-skrell

Nykredit, en av Danmarks største banker, har nedjustert BNP-forventningene til landet etter at Novo Nordisk varslet svakere utsikter, melder Bloomberg.

Banken venter BNP-vekst på 0,9 prosent i år, ned fra tidligere prognose på 3,5 prosent.

– Fundamentalt begynner bildet av den danske økonomien, som de siste årene har overgått alt og alle, å slå sprekker, sier sjeføkonom Palle Sørensen.

Sørensen forventer at dansk eksport vil falle med 1,9 prosent i år, mot tidligere prognose om 3,9 prosent vekst.

RAMMER HELE DANMARK: Lavere vekst hos Novo Nordisk betyr lavere vekst i Danmark. Foto: Bloomberg

Halvparten av BNP-veksten

Novo har for andre gang i år kuttet salgs- og resultatprognosen som følge av økt konkurranse og kopipreparater av slankemedisinene Wegovy og Ozempic i USA. Dette skaper bekymring for store jobbkutt og ringvirkninger i økonomien, der selskapet har vært en sentral vekstmotor.

I fjor hadde Danmark BNP-vekst på 3,5 prosent, en av de høyeste i Vest-Europa. Novo er anslått å stå for halvparten av veksten.



Nedgang i legemiddelsalget har allerede bidratt til at økonomien krympet svakt i første kvartal.

Sørensen peker også på at amerikanske tollsatser og trusselen om nye tiltak mot legemiddelindustrien kan ramme Danmark spesielt hardt.

Les også Forvalter om Novo Nordisk: – Blitt et offer for egen suksess Forrige uke raste slankegiganten på børs etter å ha nedjustert forventingene for året. – Det er aldri bare en kakerlakk på kjøkkenet. Ser man én, så har man femti, sier porteføljeforvalter Kristian Tunaal.

Småsparere med «massiv kjøpfest» – proffene solgte tungt Nettmeglerne Nordnet og Avanza kan fortelle at kundene hamstret under Novo Nordisk-raset. Samtidig meldes det at institusjonelle investorer solgte unna.

Novo Nordisk-kollaps: Norske fondskunder taper 2 milliarder Norske fondskunder er taperne i det dramatiske kursfallet i Novo Nordisk-aksjen. – Det minner om «House of Cards», sier forvalter Bernt Berg-Nielsen.

– Holde igjen på kjøp som bil

Ifølge Sydbank medførte Novo-raset at danske småsparere tapte hele 38 milliarder danske kroner på én dag. Det tilsvarer nesten tre prosent av privatforbruket. I norske kroner tilsvarer det over 60,4 milliarder.

– Lavere vekst i Novo betyr lavere BNP-vekst i Danmark, så enkelt er det, uttalte sjeføkonom Las Olsen i Danske Bank, i forrige uke.

– Det er ganske tenkelig at vi vil se danske investorer holde igjen på ting som å kjøpe ny bil eller bestille dyre ferier, sier direktør Mikael Bak i den danske Aksjonærforeningen, til Bloomberg.