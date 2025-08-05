Dansk sjeføkonom: Slakter BNP-prognosene etter Novo-skrell

Nykredit, en av Danmarks største banker, har nedjustert BNP-forventningene til landet etter at Novo Nordisk varslet svakere utsikter, melder Bloomberg.
Banken venter BNP-vekst på 0,9 prosent i år, ned fra tidligere prognose på 3,5 prosent.
– Fundamentalt begynner bildet av den danske økonomien, som de siste årene har overgått alt og alle, å slå sprekker, sier sjeføkonom Palle Sørensen.
Sørensen forventer at dansk eksport vil falle med 1,9 prosent i år, mot tidligere prognose om 3,9 prosent vekst.
Halvparten av BNP-veksten
Novo har for andre gang i år kuttet salgs- og resultatprognosen som følge av økt konkurranse og kopipreparater av slankemedisinene Wegovy og Ozempic i USA. Dette skaper bekymring for store jobbkutt og ringvirkninger i økonomien, der selskapet har vært en sentral vekstmotor.
I fjor hadde Danmark BNP-vekst på 3,5 prosent, en av de høyeste i Vest-Europa. Novo er anslått å stå for halvparten av veksten.
Nedgang i legemiddelsalget har allerede bidratt til at økonomien krympet svakt i første kvartal.
Sørensen peker også på at amerikanske tollsatser og trusselen om nye tiltak mot legemiddelindustrien kan ramme Danmark spesielt hardt.
– Holde igjen på kjøp som bil
Ifølge Sydbank medførte Novo-raset at danske småsparere tapte hele 38 milliarder danske kroner på én dag. Det tilsvarer nesten tre prosent av privatforbruket. I norske kroner tilsvarer det over 60,4 milliarder.
– Lavere vekst i Novo betyr lavere BNP-vekst i Danmark, så enkelt er det, uttalte sjeføkonom Las Olsen i Danske Bank, i forrige uke.
– Det er ganske tenkelig at vi vil se danske investorer holde igjen på ting som å kjøpe ny bil eller bestille dyre ferier, sier direktør Mikael Bak i den danske Aksjonærforeningen, til Bloomberg.