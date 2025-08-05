Putin vil ikke bøye seg for Trump

Det er usannsynlig at Russlands president Vladimir Putin vil bøye seg for et sanksjonsultimatum som utløper denne fredagen fra USAs president Donald Trump. Målet om å erobre fire regioner i Ukraina i sin helhet vil opprettholdes, sier kilder nær Kreml til Reuters tirsdag.

Trump har truet med å ramme Russland med nye sanksjoner og innføre tollsatser på 100 prosent på land som kjøper oljen deres – hvorav de største er Kina og India – med mindre Putin godtar en våpenhvile i Russlands krig i Ukraina.

Putins besluttsomhet om å fortsette er drevet av hans tro på at Russland vinner og av skepsis til at enda flere amerikanske sanksjoner vil ha stor innvirkning etter påfølgende bølger av sanksjoner i løpet av tre og et halvt år med krig, ifølge tre kilder som er kjent med diskusjonene i Kreml.

– Vil ikke gjøre Trump sint

Den russiske lederen ønsker ikke å gjøre Trump sint, og han innser at han kanskje avviser en sjanse til å forbedre forholdet til Washington og Vesten, men hans krigsmål har forrang, sa to av kildene.

Putins mål er å fullstendig erobre de ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson, som Russland har gjort krav på som sine egne, og deretter snakke om en fredsavtale, sa en av kildene.

Som et tegn på at det fortsatt kan være en mulighet til å inngå en avtale før fristen, forventes Trumps spesialutsending Steve Witkoff å besøke Russland denne uken, etter en opptrapping i retorikken mellom Trump og Moskva om risikoen for atomkrig.