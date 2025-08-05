Finansminister Scott Bessent, av mange sett på som en Trump-favoritt til å overta det ledige setet i Fed-ledelsen, er likevel ikke kandidat.

President Donald Trump sier at Bessent ikke ønsker posisjonen, men at han har «fire andre kandidater», melder CNBC, basert på Trump-uttalelser til CNBCs Squawk Box.

– Jeg spurte ham i går kveld: Er dette noe du ønsker? Bessent svarte: Nei, jeg ønsker å forbli der jeg er, sa Trump under sendingen.

Det har lenge vært klart at Trump ønsker å erstatte dagens Fed-sjef, Jerome Powell. Samtidig har Trump tidvis gjort klart at han ikke vil prøve å kaste Powell ut før hans periode utløper i mai neste år.

Hopper av

Denne uken åpnet det seg en ny mulighet for Trump: Adriana Kugler meldte at hun vil gå av som Fed-topp nå, ikke først neste vår. Dermed vil Trump få mulighet til å utnevne et Trump-vennlig medlem av Fed-ledelsen snarlig, trolig denne uken.

Det er trolig denne nært forestående utnevnelsen Trump omtaler i intervjuet med CNBC, selv om det altså har vært offentlig kjent at han har sett på Bessent som en naturlig kandidat til å overta Powells plass neste år.

Var ikke odds-favoritt

På Polymarket er ikke Bessent med i tetsjiktet blant kandidatene til å overta for Powell. Der er det nå tilnærmet dødt løp mellom fire utfall: Ingen utnevning før nyttår (33 prosent sannsynlighet), tidligere Fed-topp Kevin Warsh (32 prosent), direktør for det økonomiske rådet Kevin Hassett (18 prosent) og nåværende Fed-topp Chris Waller (15 prosent).

Waller var en av bare to i Federal Open Market Committee (FOMC) som ønsket å senke renten ved det nylige rentemøtet. Dette var første gang siden 1993 at mer enn en representant fra FOMC har dissentert.

Bessent gis bare 2 prosent sannsynlighet.

Overfor CNBC sier Trump at «begge Kevin-ene er veldig gode, og det er andre som også er veldig gode».

Kan sitte videre

Når Powells tid som toppsjef er over, har han muligheten til å bli sittende videre i FOMC til 2028. I så fall vil Trump bli nødt til å finne Powells arvtaker blant FOMC-medlemmene, uten å kunne hente et nytt navn utenfra.

Denne muligheten gjør at Trump med sin nært forestående oppnevning må lete etter en person som kan være «skygge-sjef» under Powell og klar til å overta toppvervet.

Til nå har imidlertid det vanlige vært at Fed-sjefen trer helt ut av FOMC etter endt periode som sjef. Powell har ikke villet svare på om han sikter på å forbli i FOMC etter mai neste år.