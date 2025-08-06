Kreml: Vil ta tid å bedre forholdet mellom Russland og USA

I en kommentar til det statlige nyhetsbyrået TASS sier Peskov at det er treghet i denne prosessen, men henvisning til det lange tidsrommet som er gått uten at presidentene Vladimir Putin og Donald Trump har møttes ansikt til ansikt.

– Arbeidet med å bringe forholdet mellom de to land inn i et normalt spor krever tid, sa Peskov.

Fredag løper Donald Trumps ultimatum til Russland ut. Presidenten viser økende frustrasjon over Russlands håndtering av krigen i Ukraina og krever at det må bli stans i krigshandlingene senest fredag.

En tidligere frist lød på 50 dager, med forfall 2. september, men fristen ble nylig framskyndet til 8. august.