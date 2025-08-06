Zelenskyj: Russland angriper for å svekke Ukraina til vinteren

Presidenten sa onsdag at angrepet var konsentrert rundt gassinfrastruktur i landsbyen Novosilske ved grensen mot Romania. Her ligger rørledningsforbindelsen Orlovka som gjør at Ukraina får gass via nettet som går over Balkan.

– Dette var et målrettet angrep for å undergrave våre forberedelser til fyringssesongen. Det var absolutt kynisk, som ethvert russisk angrep mot energisektoren, sier Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

Reuters har ikke klart å få hendelsen bekreftet fra uavhengige kilder, og det er ikke kommet noen uttalelser fra russisk side.

Ukraina står overfor en situasjon med betydelig gassmangel etter russiske rakettangrep mot gassanlegg tidligere i år. Dette har ført til redusert produksjon for hjemmemarkedet.

Russland har gjentatte ganger hevdet at de ikke angriper sivile mål. Infrastruktur som gassledningsnettet og energiknutepunkter blir derimot vurdert som legitime mål som hevdes å være en del av den ukrainske krigsevnen.

Ukrainske myndigheter sier at ledningsnettet ved Odesa blir midlertidig tømt for gass slik at det kan repareres. Det er ikke sagt noe om hvorvidt hovedkoblingen til den transbaltiske ruten er alvorlig skadet og om gassleveransene er avbrutt.

Denne ruten åpner for gassleveranser fra Hellas via Bulgaria og Romania. Myndighetene i Kyiv omtaler denne rørledningen som ekstremt viktig, da den gir tilgang til flytende gass fra greske og tyrkiske terminaler og knytter an til gass fra Aserbajdsjan.