Kraftig fall i Kinas eksport til USA

Kinas eksport økte med 7,2 prosent i juli fra året før, mot en ventet oppgang på 5,6 prosent. Samtidig steg importen med 4,1 prosent, som ga et handelsoverskudd på 98 milliarder dollar.

Produsentene i landet prøver å utnytte en skjør tollhvile mellom USA og Kina til å sende varer, spesielt til Sørøst-Asia, før høyere amerikanske tollsatser rettet mot omlastning trer i kraft.

Eksporten til USA falt imidlertid med 22 prosent på årsbasis, etter å ha falt med litt over 16 prosent i juni.

Kinesiske selskaper klarte å øke eksporten i andre markeder for å kompensere for fallet til USA, der eksporten til EU økte med 9,3 prosent, mens eksporten til de ti sørasiatiske nasjonene i ASEAN-gruppen steg med nesten 17 prosent, ifølge Bloomberg.

– Handelsdataene tyder på at de sørøstasiatiske markedene spiller en stadig viktigere rolle i handelen mellom USA og Kina, sier Xu Tianchen, seniorøkonom ved Economist Intelligence Unit, til Reuters.

– Men det handler ikke bare om omlastingene Trump prøver å stoppe. ASEAN-landene importerer også råvarer og komponenter fra Kina før de eksporterer ferdige produkter til USA, la han til.

Aktiviteten avtar ytterligere

Høyfrekvensdata viser nå at handelsaktiviteten avtar ytterligere, der kinesiske havner har behandlet færre containere i løpet av de syv dagene frem til 3. august enn den forrige syvdagersperioden, den andre uken på rad med nedgang, skriver Bloomberg.

Natt til torsdag trådte offisielt president Trumps tollsatser i kraft. Etter måneder med kaotiske trusler og revideringer, begynte høyere satser for nesten alle amerikanske handelspartnere like etter midnatt i New York. Trump signerte direktivet for en uke siden, men måtte gi tid til at amerikanske toll- og grensekontrollmyndigheter kunne gjøre nødvendige endringer for å innkreve avgiftene.

"Det er midnatt. Milliarder av dollar i toll strømmer nå inn i USA", skriver Trump på Truth Social.