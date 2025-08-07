Med en tollavtale mellom EU og USA nesten på plass, har ting roet seg noe, mener NHO-sjefen. Men fortsatt gjenstår det mange ubesvarte spørsmål.

– Usikkerheten er så stor at man ikke kan utelukke noe som helst. Faren for trippelskvis er noe lavere nå enn tidligere, siden faren for handelskrig mellom EU og USA er lavere, men siste ord er ikke sagt, sier Almlid til NTB.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener at begrepet trippelskvis fortsatt er gyldig.

– Jeg vil ikke avblåse faren, sier han til NTB.

Åpen og sårbar

Det var i februar at finansminister Jens Stoltenberg (Ap) kom med advarselen om en trippelskvis. Den består av:

* Amerikanske tollbarrierer. Det er nå klart at USA legger 15 prosent på varer fra EU og Norge.

* Eventuelle beskyttelsestiltak fra EU. EU kan legge toll på varer fra tredjeland, som Norge, for å beskytte sitt eget næringsliv. En toll på ferrolegeringer, som brukes i stålproduksjonen, er allerede varslet.

* Lavere vekst i verdensøkonomien som følge av Donald Trumps handelskrig. Dette kan ramme den norske økonomien hardt.

– Norge er en åpen økonomi og sårbar for svingninger i verdensøkonomien. Vi må bare ta innover oss at vi har et annet regime i verden når det gjelder handel. Det betyr kanskje en nedkjøling av verdensøkonomien. Det er ingen tvil om at dette vil få betydning, sier Almlid.

Slitesterkt næringsliv

– Samtidig så har vi en ganske sterk økonomi som er motstandsdyktig på de store svingningene ute. Og norsk næringsliv er slitesterkt, legger han til.

– Torsdag trer USA-tollen på 15 prosent i kraft. Hva blir de umiddelbare konsekvensene av det?

– Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål. For eksempel frykter vi at den nye tollen kommer på toppen av eksisterende tollsatser, sier Almlid.

– Men etter det vi vet, blir rundt 35 prosent av USA-eksporten ikke berørt, fordi den er omfattet av unntak. Men nå skal det jo fortsatt pågå forhandlinger, så hva som blir endelig resultat, vet vi jo ikke.

– Hvilke muligheter har bedriftene for å finne andre markeder?

– Det er litt avhengig av hva man produserer og selger, og bedriftene har helt siden Trump ble valgt, tatt høyde for dette. Men USA vil fortsatt være et viktig marked for norsk næringsliv, sier Almlid.

Kaster seg inn i valgkampen

Samtidig er det svært viktig at næringspolitikken i Norge tar høyde for at det er uro ute i verden, påpeker NHO-sjefen.

Torsdag kaster han og NHO seg inn i valgkampen med en rapport om konkurransekraft og hvilke tiltak som må til for å sikre gode kår for næringslivet, inspirert av EUs mye omtalte Draghi-rapport.

– Det vi gjør her hjemme, er ekstremt viktig. Det næringslivet alltid etterlyser, som vi har snakket om mange ganger, er at forutsigbarhet er nøkkelen til investeringer og til langsiktig markedsadgang.