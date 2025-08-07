De omstridte tollsatsene påvirker import fra rundt 70 land, inkludert de 27 EU-medlemslandene.

Trump har kunngjort nye tollavtaler med flere av USAs største handelspartnere. I avtalen med EU lover unionen å gjøre betydelige investeringer i USA samtidig som de godtar 15 prosent toll på eksport til USA. Tidligere trusler om økt europeisk toll på amerikanske varer er inntil videre lagt bort.

Norge har så langt ikke blitt enig med USA om noen avtale, men også vi får 15 prosent toll fra og med i dag.

Trump har forsvart sin aggressive tollpolitikk ved å peke på handelsunderskudd som han hevder truer USAs nasjonale sikkerhet. Han fremstiller saken som en nasjonal krise som krever slike tiltak.

La ut melding i natt

I et innlegg på sin egen sosiale plattform Truth Social torsdag la presidenten som vanlig ikke fingrene imellom:

– MILLIARDER AV DOLLAR, HOVEDSAKELIG FRA LAND SOM HAR UTNYTTET USA I MANGE ÅR OG LEDD HELE VEIEN TIL BANKEN, VIL NÅ BEGYNNE Å STRØMME INN I USA, skrev Trump.

Ifølge Trump trådde tollsatsene i kraft ved midnatt Washington-tid, noe som tilsvarte klokken 6 på morgenen norsk tid.

Gjenstår fortsatt forhandlinger

EU-kommisjonen hadde inntil nylig antatt at de nye tollsatsene ville gjelde fra fredag. Tross den nye avtalen gjenstår fortsatt omfattende forhandlinger mellom EU og USA.