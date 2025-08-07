De omstridte tollsatsene påvirker import fra rundt 70 land, inkludert de 27 EU-medlemslandene.
Trump har kunngjort nye tollavtaler med flere av USAs største handelspartnere. I avtalen med EU lover unionen å gjøre betydelige investeringer i USA samtidig som de godtar 15 prosent toll på eksport til USA. Tidligere trusler om økt europeisk toll på amerikanske varer er inntil videre lagt bort.
Norge har så langt ikke blitt enig med USA om noen avtale, men også vi får 15 prosent toll fra og med i dag.
Trump har forsvart sin aggressive tollpolitikk ved å peke på handelsunderskudd som han hevder truer USAs nasjonale sikkerhet. Han fremstiller saken som en nasjonal krise som krever slike tiltak.
La ut melding i natt
I et innlegg på sin egen sosiale plattform Truth Social torsdag la presidenten som vanlig ikke fingrene imellom:
– MILLIARDER AV DOLLAR, HOVEDSAKELIG FRA LAND SOM HAR UTNYTTET USA I MANGE ÅR OG LEDD HELE VEIEN TIL BANKEN, VIL NÅ BEGYNNE Å STRØMME INN I USA, skrev Trump.
Ifølge Trump trådde tollsatsene i kraft ved midnatt Washington-tid, noe som tilsvarte klokken 6 på morgenen norsk tid.
Gjenstår fortsatt forhandlinger
EU-kommisjonen hadde inntil nylig antatt at de nye tollsatsene ville gjelde fra fredag. Tross den nye avtalen gjenstår fortsatt omfattende forhandlinger mellom EU og USA.
To andre av USAs viktigste handelspartnere – Kina og Mexico – følger andre tidslinjer for toll ettersom de så langt ikke er blitt enige om tollavtaler med USA.
Trump har i mellomtiden truet med, eller allerede innført, ytterligere toll på land som anklages for å drive forretninger med Russland. Han mener slik handel indirekte støtter Russlands krig mot Ukraina.
Høyeste tollsats
Landene som i denne omgang ser ut til å få de høyeste tollsatsene, er Brasil og India. Brasil får 40 prosent toll som legges på toppen av en 10-prosenttoll innført i april i år, altså totalt 50 prosent.
India er pålagt 25 prosent toll, som ifølge en presidentordre økes til 50 prosent – men først den 27. august. I ordren oppgir Trump Indias «direkte eller indirekte» import av russisk olje som grunn for de nye tollsatsene.
Nabolandet Canada får 35 prosent, som trådte i kraft allerede 1. august. Unntak gjelder imidlertid for en stor andel varer som dekkes av den nordamerikanske frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada.
Fortsatt tollpause med Kina
Kina ligger i øyeblikket på en tollsats på 30 prosent. Tollpausen mellom Kina og USA er forlenget til 12. august mens de to landene forhandler. Hvis ingen avtale inngås, truer USA med å svare med 100 prosent toll.
Etter en samtale med Mexicos president Claudia Sheinbaum i slutten av juli besluttet Trump å forlenge tollpausen med Mexico med tre måneder. Dermed utsettes økningen på 30 prosent som Trump tidligere hadde varslet.
EU og Norge
EU og USA ble 27. juli enige om en handelsavtale som innebærer amerikansk importtoll på 15 prosent på varer fra EU-land. Enkelte varer, som stål og aluminium, er unntatt fra avtalen, og mye gjenstår å forhandle om.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere sagt at han håper Norge kan forhandle seg ned til en lavere tollsats enn 15 prosent. Tollsamtalene mellom Norge og USA pågår fortsatt.