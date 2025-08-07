Vil bruke Infantino i kampen mot Trump-toll

Sveitsiske politikere blir oppfordret til å benytte seg av Fifa-president Gianni Infantino for å påvirke Donald Trump i en eskalerende handelsstrid, etter at Sveits ble ilagt en tollsats på hele 39 prosent – den høyeste i Europa, skriver Financial Times.

Oppfordringene kommer etter at Sveits’ president Karin Keller-Sutter og næringsminister Guy Parmelin nylig forsøkte å få gjennomslag i Washington, men måtte reise hjem tomhendte. De fikk ikke møte Trump, og samtaler med utenriksminister Marco Rubio førte ikke til endringer i tollsatsene.

– På tide

Nå peker flere på Infantino som en mulig døråpner. Fifa-sjefen, som kommer fra den sveitsiske byen Brig nær den italienske grensen, har et godt forhold til Trump og har deltatt på flere arrangementer med ham – senest under Fifa Club World Cup og ved åpningen av Fifas nye kontor i Trump Tower i juli.

Både nasjonalrådsmedlem Roland Rino Büchel og tidligere diplomat Thomas Borer mener Infantino kan være en effektiv uformell kanal til Trump. Trump har tidligere omtalt Fifa-sjefen som en «en venn».

– Det er absolutt på tide å hente inn Gianni Infantino nå, uten ytterligere forsinkelse, for å åpne dører, sier Büchel til FT.

Infantino og Parmelin kjenner hverandre godt fra Parmelins tid som idrettsminister, og Fifa-presidenten har tidligere omtalt ham som en «stor støttespiller».

Handelsforhandlingene mellom Sveits og USA har vært krevende. Sveitserne trodde de hadde oppnådd en foreløpig avtale om en lavere toll på nærmere 10 prosent, men Trump har fokusert på USAs handelsunderskudd med Sveits. I et intervju sa Trump at Keller-Sutter var «hyggelig, men ville ikke høre» på hans bekymringer.

Flyttet etter Messi

Mexico, Canada og USA skal arrangere fotball-VM for herrer til neste år, og Infantino flyttet i den forbindelse til Miami-området, hvor Fifa også har kontorlokaler på nærmere 7.000 kvadratmeter. Organisasjonen har til vanlig hovedkontor i Zürich i Sveits, men har flyttet omtrent 350 ansatte til Coral Gables i Miami. Det inkluderer juridisk sjef Emilio Garcia Silvero, og det er ventet at Silvero og hans team på rundt 100 personer vil fortsette å være basert i USA etter turneringen.

Miami er én av 16 arrangørbyer av fotball-VM om to år, og fotballinteressen i Nord-Amerika har fått en voldsom oppsving etter at han som mange betrakter som tidenes beste fotballspiller, Lionel Messi, gikk til klubben Inter Miami i fjor sommer. Dette bidro til at Messi ble den første fotballspilleren noensinne som ble kåret til den mest populære idrettsutøveren i USA.

Lionel Messis Argentina vant for øvrig forrige VM i 2022 i Qatar.