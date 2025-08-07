Mange analytikere og medier mener at EU kom dårlig ut av den nye handelsavtalen med USA. Men ifølge investeringsstrateg Joachim Klement i Panmure Gordon er virkeligheten trolig det motsatte.

OPTISMISTISK: Investeringsstrateg Joachim Klement i Panmure Gordon er optimistisk på EUs vegne etter handelsavtalen med USA. Foto: Linkedin

I en kommentar publisert hos Reuters torsdag, hevder Klement at EU i praksis kan komme bedre ut av det nye globale tollregimet enn USA – og til og med dra økonomisk nytte av det.

– Avtalen er blitt kritisert som en kapitulasjon fra EU. Men ser man på detaljene, er det USA som kan ende opp med de største økonomiske konsekvensene, skriver strategen.

EU og USA ble enige i slutten av juli om en avtale som setter et grunnleggende tollnivå på 15 prosent for EU-varer. Det var langt lavere enn de 30 prosentene president Donald Trump tidligere truet med, men fortsatt betydelig høyere enn nivåene før handelskrigen.

– Det er ingen god avtale, sa analytiker Varg Folkman til NTB. Folkman er tilknyttet tankesmien European Policy Centre (EPC).

Analytikeren mener avtalen innebærer en massiv forverring av dagens situasjon, men at Europa ikke har lyst på en tollkrig over Atlanteren.

– EU fikk bedre avtale enn Japan

I Reuters-kommentaren sammenligner Klement EU-avtalen med avtalen Japan inngikk med USA fem dager tidligere. Også Japan fikk et 15 prosents tollnivå, men måtte i tillegg love investeringer i USA tilsvarende over 13 prosent av BNP, mot EUs løfte på rundt 7 prosent.

– Tallene viser klart at EU fikk en bedre avtale enn Japan, skriver han, og peker på at japanske selskaper også er mer avhengige av eksport til USA enn sine europeiske konkurrenter.

Dessuten er ikke EUs løfter nødvendigvis reelle innrømmelser: Investeringene på 600 milliarder dollar i USA tilsvarer det EU-bedrifter allerede har investert de siste tre årene, og den lovede energiimporten er trolig urealistisk høy, mener han.

«Det er urealistisk å tro at USA kan levere energivarer til EU for 750 milliarder dollar i løpet av de neste tre årene,» skriver strategen.

USA rammes hardere

Ifølge Klements økonomiske modell vil USA trolig oppleve både høyere inflasjon og svakere BNP-vekst enn EU som følge av tollene, skriver han. Strategen anslår at inflasjonen i USA kan stige med 1 prosentpoeng og BNP-veksten falle med 0,4 prosentpoeng det neste året. Til sammenligning anslås virkningen i EU til rundt 0,2–0,3 prosentpoeng.

I et lengre perspektiv mener han EU faktisk kan bli en vinner – ettersom nye forsyningskjeder etableres og EU får en konkurransefordel overfor land som Kina, India og Brasil, som rammes av høyere tollsatser.

– Stemningen i EU er blitt for negativt, mens mange investorer virker for optimistiske til amerikanske utsikter, konkluderer Klement.