Kutter renten for femte gang på et år

Bank of England, den britiske sentralbanken, har torsdag besluttet å senke styringsrenten fra 4,25 til 4,00 prosent. Dette er sentralbankens femte kutt siden juli i fjor.

På forhånd var det også ventet et kutt på 25 basispunkter, ifølge Trading Economics.

Torsdagens rentebeslutning var ikke helt enstemmig. Fem av ni medlemmer i den pengepolitiske komiteen (MPC) stemte for kutt, mens resten stemte for uendret rente.

Fire stemte for å beholde renten uendret, fire stemte for å senke den med 25 basispunkter, og én for en halvt prosent reduksjon.

Professor Alan Taylor ved Columbia University og tidligere rådgiver for blant annet Morgan Stanley og Pimco, foretrakk ifølge Marketwatch et kutt på 50 basispunkter, men da han måtte velge mellom et kutt på 25 punkter eller ingen endring, støttet han å kutte med 25 punkter i andre gangs votering.

Markedene reagerte med å tolke beslutningen som en såkalt «haukete» rente-senkning, fordi det ikke var ventet så mange stemmer for å beholde renten uendret. Som et resultat av dette styrket pundet styrket seg mot dollar, euro og yen.

Les også Fullt sprik i rentedataene Bankene har nesten ikke rørt rentene, viser SSB-tall. Men bankene selv hevder de har kuttet sine renter fire kvartaler på rad.

– Krevende avveining

I sin morgenrapport torsdag opplyste Handelsbanken at det var bred forventning om et kutt fra 4,25 til 4,00 prosent.

«Samtidig er det trolig at sentralbanken vil være forsiktig med å signalisere flere kutt, ettersom inflasjonen har overrasket på oppsiden, og inflasjonsforventningene holder seg høye. Lønnsveksten og arbeidsmarkedet har imidlertid vist tegn til avkjøling siden forrige møte, og BoE står dermed overfor en krevende avveining,» het det fra Handelsbanken.

De seneste inflasjonstallene fra Storbritannia viste en prisvekst på 3,6 prosent i juni, det høyeste siden januar 2024 – og opp fra 3,4 prosent i mai. Tallene for juli ventes 20. august.