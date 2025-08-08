USA strammer grepet om Iran: Nye sanksjoner mot finansnettverk

Det amerikanske finansdepartementets kontor for utenlandsk kontroll (OFAC) har torsdag innført sanksjoner mot 18 enheter og individer som spiller en sentral rolle i det iranske regimets forsøk på å omgå amerikanske sanksjoner og sikre inntekter, ifølge en pressemelding fra OFAC.

Iran skal ha utviklet sofistikerte alternative banksystemer som er utviklet for å omgå sanksjoner og beskytte landets evne til å samle inn eksportinntekter, spesielt fra ulovlig oljesalg. I tillegg skal enhetene som blir sanksjoner ha gitt regimet avansert overvåkningsteknologi som Irans sikkerhetstjenester bruker for å å begrense internettilgang og målrette kvinner som bryter regimets obligatoriske hijab-restriksjoner.

Maksimalt press fra Trump-administrasjonen



– Som et resultat av president Trumps maksimale presskampanje og økende isolasjon fra det globale finanssystemet, går det iranske regimet tom for steder å gjemme seg, skriver finansminister Scott Bessent i pressemeldingen.

– Finansdepartementet vil fortsette å forstyrre Irans planer som tar sikte på å omgå sanksjonene våre, blokkere tilgangen til inntekter og og sulte våpenprogrammene for kapital for å beskytte det amerikanske folket, fortsetter Bessent.