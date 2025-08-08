DNB: Utelukker sjokk i Arendal

Neste torsdag offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning i Arendal. Det blir uendret rente, konstaterer makroøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.

Her er han på linje med omtrent samtlige av sine konkurrenter, og med rentemarkedet, hvor det prises inn godt under 10 prosent sannsynlighet for et nytt kutt allerede nå.

Berg og DNB Carnegie tror imidlertid på et rentekutt i september, og så et til i desember, slik også Norges Banks rentebane fra juni antyder. Også dette er godt i overensstemmelse med prisingen i rentemarkedet nå.

Ledighet overrasker

Det meste av økonomisk utvikling etter junimøtet har vært omtrent som Norges Bank ventet.

Unntaket er arbeidsledigheten. Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) har ledigheten økt raskt. Fra nyttår til de ferskeste juni-tallene er økningen på 1 prosentpoeng til 4,8 prosent, 5,4 prosent ujustert.

Berg viser til at arbeidsledigheten også målt ved Navs tall over registrerte ledige nå stiger. Norges Bank vil imidlertid mer eller mindre se bort fra økningen i AKU-ledigheten, ettersom disse tallene er mer volatile og den siste målingen trolig er støy, argumenterer Berg.