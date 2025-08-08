Setter våpenkjøp fra USA på pause

India har besluttet å pause sine planer om å kjøpe amerikanske våpen og militært utstyr, sier kilder til Reuters fredag.

Beslutningen kommer som et direkte resultat av nye tollsatser på indiske eksportvarer, som 6. august økte til 50 prosent - blant de høyeste USA har overfor noen handelspartner.

India hadde planer om å sende forsvarsminister Rajnath Singh til Washington for å kunngjøre våpenkjøpene, men turen er nå avlyst. Blant annet var det planlagt et kjøp av seks Boeing P8I-rekognoseringsfly til en verdi på 3,6 milliarder dollar. Våpenkjøpene kan fortsatt bli gjennomført, men ikke så raskt som forventet.

Kildene sier videre at India fortsatt er åpen for å redusere oljeimporten fra Russland og inngå avtaler andre steder, inkludert USA, hvis de kan få lignende priser, ifølge to kilder.

«Trumps trusler og økende anti-amerikansk nasjonalisme i India har imidlertid gjort politisk vanskelig for Modi å gjøre en overgang fra Russland til USA», sa en av kildene.