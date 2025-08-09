Antall sysselsatte personer i offentlig sektor har siden 1992 ligget temmelig stabilt rundt 30 prosent av samlet sysselsetting. Målt i antall timeverk har den offentlige sysselsettingsandelen økt noe fra 2008 til 2021, og avtatt marginalt etterpå. Å skille mellom offentlig og privat sektor kan imidlertid være kunstig. Offentlig kjøp av varer og tjenester fra privat sektor kan ha en vesentlig betydning for den private aktiviteten. I stedet for å se på offentlig versus privat sysselsetting, kan det være hensiktsmessig å se på hvordan offentlig ressursbruk utvikler seg som en andel av økonomien.

... men kraftig økt pengebruk

Offentlig ressursbruk, definert som offentlige investeringer, sysselsetting og kjøp av varer og tjenester som andel av fastlands-BNP, har økt markert siden 1970-tallet. Denne ressursbruken er påvirket av konjunkturene, men det kan se ut som om det var en pause i veksten i perioden fra 1990 til 2010. Etter 2010 har den trendmessige oppgangen fortsatt, og andelen var i fjor rekordhøy (med unntak for pandemiåret 2020). Oppgangen speiler økte oljefondsinntekter og små endringer i skattenivå.

Økt offentlig ressursbruk har svekket omfanget av privat sektor. Personlig forbruk består av privat forbruk og offentlig forbruk rettet mot den enkelte konsument (individuelt offentlig forbruk). Personlig forbruk har ligget rundt 70 prosent av fastlands-BNP siden 1980-tallet. Det har imidlertid vært en tydelig vridning i sammensetningen av det personlige forbruket siden tidlig på 2000-tallet. Husholdningenes private forbruk har avtatt fra rundt 54 prosent av fastlands-BNP tidlig på 2000-tallet til en bunn på 46,3 prosent under pandemien. Andelen steg til 47,6 prosent i fjor, men var likevel lavere enn i 2019. På den annen side har offentlig forbruk rettet mot den enkelte konsument (individuelt offentlig konsum) steget jevnt og trutt siden 1970-tallet. Offentlig forbruk har slik sett fortrengt noe av det private forbruket.

Hver fjerde krone

I revidert nasjonalbudsjett for 2025 foreslo regjeringen en strukturell oljepengebruk på 542 milliarder kroner, noe som tilsvarer en fjerdedel av statsbudsjettets utgifter og 13 prosent av fastlands-BNP. I 2001, da den finanspolitiske handlingsregelen ble vedtatt, utgjorde oljepengebruken 1,3 prosent av fastlands-BNP. Denne økningen i oljefondsinntekter har i all hovedsak gått til å øke de offentlige utgiftene, mens skattenivået har vært lite endret. Selv om offentlige overføringer til privat sektor har økt, har offentlig sektor lagt beslag på en økende andel av økonomiens ressurser.

Denne ekspansjonen i offentlig sektor ser ut til å være lite påvirket av fargen på regjeringen. Det har snarere vært en bred enighet om størrelsen på skattenivået, og at økte oljefondsinntekter skal gå til økte offentlige utgifter. Riktignok har Frp argumenter for kutt i offentlige utgifter og lavere skatter, mens fløypartiene til venstre har ønsket det motsatte. Det er imidlertid lite som tyder på at disse partiene får særlig gjennomslag i sine respektive blokker.

Slepphendte banesår

Den brede enigheten om økt pengebruk har trolig ført til økt offentlig slepphendt pengebruk. En svært kostbar klimapolitikk, store kostnadssprekker for regjeringskvartalet, Fornebubanen og Follobanen, aktiv næringspolitikk med støtte og subsidier til bedrifter med stor sjanse for å mislykkes og en generøs innvandringspolitikk kan være eksempler på dette. Alternativet, der oljefondsinntektene heller hadde blitt brukt til å redusere skattenivået og styrke privat sektor, har i liten grad vært fremmet i den politiske diskusjonen.

Da Martin Bech Holte i sin bok «Landet som ble for rikt» tok til orde for å kutte offentlige utgifter med 300-400 milliarder kroner og redusere skattene tilsvarende, fikk han lite støtte blant politikerne. Det var altfor store kutt som få, om noen, ville stille seg bak. Kanskje det. Men et kutt på halvparten, 200 milliarder kroner, i statsbudsjettets utgifter utgjør om lag 10 prosent av budsjettet, og ville tilsvare størrelsen på budsjettet i 2019 – justert for veksten i økonomien.