EU ønsker fredsavtale velkommen

EU-kommisjonens leder sammen med EU-president Antonio Costa berømmer avtalen forhandlet av USA.

– Avtalen baner vei for varig, bærekraftig fred for begge land og i hele regionen, uttaler de to i en felles erklæring.

Armenias statsminister Nikol Pasjinjan og Aserbajdsjans president Ilham Alijev inngikk avtalen i en «fredssigneringsseremoni» i Det hvite hus, sammen med Donald Trump.

Både Trump og Alijev slo fast at avtalen er historisk. Trump sier de to landende har forpliktet seg til «evig fred».

EU-lederne håper på en rettferdig innføring av de avtalte tiltakene «for å garantere jevn og uavbrutt fremgang mot fullstendig normalisering».

Også Irans utenriksdepartement ønsket avtalen velkommen, men advarte mot «negative konsekvenser av utenlandsk innblanding i noen som helst form».