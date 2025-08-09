Uenig med DNB Carnegie: Ny Fed-mann betyr rentekutt

President Donald Trumps «superrådgiver» Stephen Miran skal inn i rentekomiteen til USAs sentralbank, ble det kjent torsdag. Miran skal imidlertid bare sitte til slutten av januar, og det søkes etter en permanent erstatter.

DNB Carnegie var tydelig på at Trumps nye Fed-mann ikke gir flere rentekutt.

– Fed har signalisert to sannsynlige rentekutt i høst. Kan Miran bidra til at det blir flere?

– Det tror jeg ikke. Med de svake arbeidsmarkedstallene vi nylig fikk, tror jeg Fed ved det kommende rentemøtet vil være enda tydeligere på to kutt i år, uavhengig av Miran. Og den første rentebeslutningen kan til og med komme før Miran er på plass i FOMC, svarte seniorøkonom Knut A. Magnussen.

JPMorgan sender imidlertid ut budskapet «New Fed governor, new Fed call».

Miran skrev i fjor et innlegg som argumenterte for en stram pengepolitikk, men den haukete holdningen fra den gang er trolig under press, melder storbankens sjeføkonom Michael Feroli.

Fire kutt på rad

Å få Miran godkjent av Senatet før neste rentemøte 16. september blir trolig en utfordring, men dersom det skjer, impliserer det minst tre stemmer for kutt hos rentekomiteen.

«Det er mange», skriver Feroli.

«Vi mener nå at den mest nærliggende veien er å framskynde det neste rentekuttet på 25 basispunkter til septembermøtet. Vi fortsetter å tro på tre kutt av tilsvarende størrelse på de tre påfølgende møtene før en pause», fortsetter sjeføkonomen.

Det er ikke uten presedens at Fed lemper på politikken når aksjer er på eller nær rekordnivåer. Det er imidlertid mer sjeldent at aksjer topper samtidig som inflasjonen ligger over målet og stiger. Et kutt på neste møte vil derfor neppe bli bredt ønsket velkommen i komiteen, meldes det.

JPMorgan tror arbeidsledighet på 4,4 prosent eller mer kan føre til et større kutt på neste møte.