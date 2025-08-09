India skal ha skutt ned seks militærfly

De fleste pakistanske flyene ble skutt ned av Indias russiskproduserte S-400 luftvernsystem, sa den indiske luftforsvarssjefen A.P. Singh under et arrangement i den sørlige byen Bengaluru. Han viste til elektroniske sporingsdata som bekreftelse på angrepene.

– Vi har bekreftet at minst fem jagerfly er skutt ned, og ett stort fly, sa han, og la til at det store flyet, som kan være et overvåkingsfly, ble skutt ned på 300 kilometers avstand.

Dette er faktisk det største registrerte luftvernangrepet noensinne, fortsatte Singh, noe som utløste applaus fra forsamlingen som inkluderte tjenestegjørende luftforsvarsoffiserer, veteraner, samt representanter fra myndighetene og industrien.

Det pakistanske militæret har ikke kommentert opplysningene, men de har tidligere hevdet å gjøre betydelig skade på det indiske flyvåpenet. De har sagt at de skjøt ned seks indiske fly.