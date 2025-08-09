– Ingen er mer opptatt av at det blir fred i Ukraina enn ukrainerne selv. Dersom vi nå ser en bevegelse i retning av en fred som er både varig og rettferdig, så vil vi fra norsk side ønske det varmt velkommen, sier Eide i en uttalelse til NTB.

Nylig ble det klart at USAs president Donald Trump skal møte Russlands president Vladimir Putin i Alaska i neste uke.

Tid og sted er kanskje fastslått - men Eide påpeker at det fremdeles er mye som må avklares i uka som kommer.

– En endelig fred i Ukraina må kunne eies av ukrainerne selv. Det må være opp til ukrainerne selv å bestemme hva de eventuelt kan gå med på i slike forhandlinger.

– Dødfødte

Det er knyttet stor spenning til utfallet av møtet og eventuelle fredsforhandlinger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke invitert til møtet og er kritisk til samtaler som foregår om Ukraina uten ukrainske representanter til stede.

– Ukraina er klar for reelle beslutninger som kan føre til fred. Alle beslutninger som er imot oss, alle beslutninger som ikke inkluderer Ukraina, er samtidig beslutninger imot fred, skriver Zelenskyj i en uttalelse.

Han har liten tro på utfallet av møtet:

– De vil ikke føre til noe. Dette er dødfødte beslutninger. De er umulige å gjennomføre. Og vi trenger alle ekte og reell fred. Fred som folk vil respektere.

STØTTE: Zelenskyj, Støre og Barth Eide, her i Tyskland tidligere i år. Foto: Javad Parsa / NTB

Gjenstår å se

Eide sier at det fortsatt gjenstår å se om Russland nå virkelig er interesserte i å forhandle eller om de fortsatt tviholder på sine maksimalistiske krav.

– Ethvert forslag til løsning må ha som mål at Russland endelig avslutter sin ulovlige angrepskrig, og ikke bare kjøper seg tid uten å endre målsettingen om politisk kontroll over Ukraina.

Eide sier at Norge, sammen med Ukraina selv og øvrige partnere, gjør sitt for at både ukrainske og europeiske interesser og synspunkter blir ivaretatt.

– Utfallet av krigen i Ukraina vil prege europeisk sikkerhet i mange år framover, derfor må også bredere europeiske interesser ivaretas.