Storbritannia kaller inn ledere til hastemøte

Møtet holdes av Storbritannias utenriksminister David Lammy ved Chevening-godset i Kent, hvor USAs visepresident J.D. Vance for tiden er på besøk. Ifølge Sky News holdes møtet etter forespørsel fra amerikanerne.

Natt til lørdag kunngjorde USAs president Donald Trump at han skal møte Russlands president Vladimir Putin i Alaska fredag 15. august. Samtidig erfarte flere amerikanske medier at USA legger opp til en fredsavtale hvor Russland får beholde områder de har okkupert i Ukraina.

Lørdag har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hatt telefonsamtaler med blant annet Storbritannias statsminister Keir Starmer.

– De var enige om at dette er et viktig forum for å diskutere framgang mot å sikre en varig fred. Begge ledere støttet president Trumps ønske om å stanse denne barbariske krigen og var enige om at presset må holdes oppe mot Putin for å stanse den ulovlige krigføringen, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

Zelenskyj snakket også med Frankrikes president Emmanuel Macron, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Estlands statsminister Kristen Michal.