Venter mer kronesvekkelse: – Presset vil fortsette

Norges Bank ventes å holde styringsrenten uendret på 4,25 prosent neste uke, til tross for svakere krone og tegn til avmatting i økonomien.

I juni overrasket sentralbanksjef Ida Wolden Bache med å kutte renten, og signaliserte en «forsiktig normalisering» gjennom 2025. Siden da har inflasjonen utviklet seg i tråd med forventningene, men kronen har svekket seg med rundt 2 prosent mot den importveide valutakurven og ligger i dag svakere enn bankens egne prognoser for tredje kvartal, noterer Goldman Sachs.

Aktivitetsbildet viser videre tegn til svekkelse. Arbeidsledigheten målt i AKU steg til 4,84 prosent i mai, en økning på 0,8 prosentpoeng siden årsskiftet. Registrert ledighet økte til 2,2 prosent i juli, mens kapasitetsutnyttelsen i industrien falt i andre kvartal. Samtidig har oljeprisen falt med om lag 15 prosent siden juni, noe Goldman Sachs mener kan tynge norsk økonomi fremover.

– Vi forventer to ytterligere kutt i år, i september og desember, og deretter kvartalsvise kutt til en styringsrente på 3 prosent i tredje kvartal 2026, melder Goldmans Katya Vashkinskaya.

Venter dueaktige kommentarer

Nomura-valutastrateger påpeker at oljeprisen har falt noe som følge av reduserte spenninger mellom USA og Russland, noe som har bidratt til å løfte eurokursen over 11,90.

«Norges Bank kom med et overraskende kutt i juni, og det er lite sannsynlig at den overrasker markedet denne gangen (dette synet er fullt priset inn i markedet), ettersom den innenlandske inflasjonen fortsatt ligger over bankens mål. Siden banken nå befinner seg i en rentekuttsyklus, mener vi at det er mer sannsynlig at den kommer med dueaktige enn haukeaktige uttalelser, og at dette derfor neppe vil gi merkbar støtte til kronen. Alt i alt mener vi at oppadgående press på EUR/NOK trolig vil fortsette,» skriver Nomura.