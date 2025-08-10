Lanserer plan for å ende krigen: – Hamas må beseires

Søndag holder han en pressekonferanse hvor han legger fram en 5-trinnsplan over hvordan Israel ser for seg å gjøre slutt på krigen med Hamas.

De fem punktene er at Hamas blir avvæpnet, at alle gisler blir frigjort, demilitarisering av Gaza, at Israel har overordnet sikkerhetskontroll og en fredelig, ikke-israelsk sivil administrasjon.

– Vårt mål er ikke å okkupere Gaza, men å etablere en sivil administrasjon på Gazastripen som ikke er tilknyttet Hamas eller De palestinske selvstyremyndighetene (PA).

Han sier også at Israel diskutere «kreative måter» å frigjøre gislene samtidig som de forsøker å slå ned Hamas.

Han sier også at han har instruert det israelske militæret (IDF) om å slippe inn flere utenlandske journalister i Gaza.