USA jobber med å få til et møte mellom Putin og Zelenskyj

Til Fox News sier Vance at han ikke mener det vil være produktivt at Putin og Zelenskyj møtes før toppmøtet mellom USAs Donald Trump og Putin i Alaska.

Visepresidenten understreker likevel at USA er i gang med å planlegge tidspunktet for når de russiske og ukrainske lederne kan møtes for å diskutere en mulig slutt på konflikten.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas uttalte tidligere søndag at Europa må være involvert i en potensiell Ukraina-avtale mellom Russland og USA. Hun kommer mandag til å innkalle EUs utenriksministre til et møte for å diskutere situasjonen.