Konsumprisindeksen steg 3,3 prosent på årsbasis i juli, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet en KPI-vekst på 2,8 prosent.

På månedsbasis fra juni til juli steg KPI 0,8 prosent, og det var ifølge SSB særlig prisene på drivstoff og matvarer som bidro til å løfte prisveksten.

– Prisutviklingen på energi- og matvarer bidro betydelig til at veksttakten i KPI økte fra juni til juli. Prisene på drivstoff og mat steg raskere fra juni til juli i år sammenlignet med i fjor. Samtidig falt strømprisene mindre i år enn for ett år siden. Samlet sett trekker dette veksttakten i KPI oppover, sier seksjonssjef i SBB, Espen Kristiansen.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg over året 3,1 prosent i juli, mot ventet 3,0 prosent.

– Sett bort fra prisveksten på energivarer og endringer i avgifter, ser vi en stabil prisvekst de siste to månedene. Selv om veksten i matprisene tiltok var det andre priser som trakk i motsatt retning, blant annet prisene på reiser og utstyr til lyd og bilde, påpeker Kristiansen.

Rentekutt

Makroøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik Nelson, mener tallene var helt i tråd med både det de og Norges Bank hadde forventet.

– Kjerneinflasjon helt i tråd med Norges Banks forventning er nøytralt for rentebanen og vi forventer at renten blir holdt i ro nå på torsdag. Vi holder fremdeles en knapp på at neste rentekutt kommer i september, sier hun.

Makroøkonomen påpeker at nedgangen i kjerneinflasjonen har flatet ut rundt 3 prosent og forventes også å ligge på dette nivået noe fremover.

– Fremdeles høy lønnsvekst bidrar til å holde kjerneinflasjonen mer oppe og gjør at det tar tid før den når målet på 2 prosent, sier Nelson.

Matvareprisene

Kun to ganger tidligere er det målt høyere prisvekst på mat og alkoholfrie drikkevarer fra juni til juli, og oppgangen i år var på hele 4,4 prosent.

– Økte matpriser i juli passer godt med mønsteret vi har sett over tid, hvor prisendringer fra leverandørene innfases denne måneden. Samtidig er årets prisvekst i juli blant de høyeste vi har sett, til tross for signaler fra bransjen om at de vil bort fra denne ordningen med fast tidspunkt for prisforhandlinger, sier Kristiansen i SSB.

Sammenlignet med prisene for ett år siden, koster matvarer nå 5,9 prosent mer. Blant de som bidrar mest til oppgangen er kaffe, kakao og frukt.

Bensin- og dieselprisene steg henholdsvis 9,1 og 10,5 prosent fra juni til juli.

– Den siste månedens sterke prisvekst på drivstoff kan sees i sammenheng med oppgangen i oljeprisen som følge av urolighetene i Midtøsten i siste halvdel av juni, sier Kristiansen.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 2,2 prosent fra juni til juli, men var likevel 13,0 prosent høyere enn i samme måned i fjor.