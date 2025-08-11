Nobelprisvinneren i økonomi fra 2008, Paul Krugman, skriver på Substack at «det begynner å lukte stagflasjon» i USA, med henvisning til høye tollsatser og restriktiv innvandringspolitikk.

Krugman mener president Trump i praksis har reversert 90 år med gradvis handelsliberalisering. Importen har falt kraftig, samtidig som produksjonen i flere bransjer hemmes av mangel på arbeidskraft.

Videre peker han på at utenlandske produsenter i liten grad har kuttet prisene for å kompensere for tolløkningene. Innstramningene i innvandringspolitikken har ført til økte kostnader i sektorer som jordbruk og bygg.

Ser økende tendenser

Handelsbanken og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov noterer dessuten at «stagflasjonstendensene» ser ut til å forsterkes i USA.

– Én ting er den svake arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) og all støyen rundt den – tallene er uansett volatile og vil bli revidert, kanskje også oppjustert. Men stadig nye data peker mot en nedkjøling av økonomien, skriver Gonsholt Hov.

PEKER MOT NEDKJØLING I USA: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Iván Kverme

– Høyere tollsatser driver opp kostnadene gjennom hele verdikjeden, samtidig som også dollarsvekkelsen bidrar til dyrere import. Og en streng innvandringspolitikk begrenser tilbudssiden i arbeidsmarkedet. Resultatet kan bli økt lønns- og prisvekst selv med svakere økonomisk aktivitet, fortsetter sjeføkonomen.

– Dette er stagflasjon

– Man kan hevde at det eneste som hittil har hindret en kraftig økonomisk nedtur, er investeringsboomen innen datasentre og andre AI-relaterte prosjekter, skriver Krugman.



Nobelprisvinneren understreker at den økonomiske usikkerheten som følger av uforutsigbare tollsatser og masseutvisninger kan svekke investeringene. Selv om enkelte store investeringer innen kunstig intelligens har bidratt til å holde økonomien oppe, viser nøkkeltall en tydelig nedgang.

– ISM-data peker også mot lavere vekst fremover: Juli-tallet på 50,1 prosent tilsvarer bare 0,5 prosent årlig vekst i BNP – et nivå Goldman Sachs omtaler som «stall speed», der arbeidsmarkedet svekkes på selvforsterkende vis, skriver Krugman.

– Inflasjon er på vei, stagnasjonen har allerede kommet. Så ja – dette er stagflasjon, fastslår Krugman.