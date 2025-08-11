Mister troen på rentekutt

Økonomene tror den europeiske sentralbanken skyver på sitt neste (og trolig siste) rentekutt i denne syklusen, viser en Bloomberg-rundspørring. I juli trodde økonomer flest at Den europeiske sentralbank (ESB) ville kutte renten igjen i september. Nå kommer dette kuttet fra 2,00 til 1,75 prosent først i desember.

Les også Enda flere rentekutt: – Dette er det viktigste spørsmålet nå Den europeiske sentralbank har på ett år gjort hele åtte rentekutt. Italienske Fabio Panetta ser for seg at det kan bli enda flere.

Deretter ventes ESB å holde renten i ro i ni–ti måneder, før sentralbanken må begynne med rentehevinger, tror økonomene. Årsaken til rentehevinger fra slutten av 2026 er at da ventes etterspørselen i eurosonen å ha økt markant, skriver Bloomberg.

Rentemarkedet: Uendret

Selv med et forsinket rentekutt i sine prognoser har økonomene klart større tro på videre rentenedgang enn rentemarkedet. Der er det ikke fullt ut priset inn noe rentekutt selv innen neste sommer.

Sannsynligheten for et ESB-kutt i desember er bare så vidt over 50 prosent, viser markedsprisingen.

Grunnen til at kuttet i høst skyves ut i tid er at det vil gi sentralbanken bedre tid til å fange opp hvordan økt toll og andre grep fra USA slår ut. Inflasjonen har falt i eurosonen, men kjerneinflasjonen er fortsatt 2,3 prosent, og dermed over inflasjonsmålet på 2,0 prosent.

Flere tar pause

ESB blir neppe alene i «vente-og-se»-gjengen. Forrige ukes rentekutt fra Bank of England krevde to avstemminger for å få et flertall, og økt inflasjon vil trolig få den britiske sentralbanken til å sitte i ro en stund. Heller ikke fra Fed er det opplagt med noe snarlig kutt, selv om den amerikanske sentralbanken selv har indikert kutt i september og desember.

Les også Økonom om inflasjonen: – Holder en knapp på rentekutt i september

Hvis disse forventningene står seg, kan dermed rentedifferansen mellom Norge og de toneangivende landene internasjonalt avta. Norsk inflasjon utviklet seg nesten nøyaktig slik Norges Bank ventet i juli. Det gjør fortsatt et rentekutt i september sannsynlig, mener både analytikerne og rentemarkedet.