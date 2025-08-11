Mister troen på rentekutt

Økonomene tror den europeiske sentralbanken skyver på sitt neste (og trolig siste) rentekutt i denne syklusen, viser en Bloomberg-rundspørring. I juli trodde økonomer flest at Den europeiske sentralbank (ESB) ville kutte renten igjen i september. Nå kommer dette kuttet fra 2,00 til 1,75 prosent først i desember.
Deretter ventes ESB å holde renten i ro i ni–ti måneder, før sentralbanken må begynne med rentehevinger, tror økonomene. Årsaken til rentehevinger fra slutten av 2026 er at da ventes etterspørselen i eurosonen å ha økt markant, skriver Bloomberg.
Rentemarkedet: Uendret
Selv med et forsinket rentekutt i sine prognoser har økonomene klart større tro på videre rentenedgang enn rentemarkedet. Der er det ikke fullt ut priset inn noe rentekutt selv innen neste sommer.
Sannsynligheten for et ESB-kutt i desember er bare så vidt over 50 prosent, viser markedsprisingen.
Grunnen til at kuttet i høst skyves ut i tid er at det vil gi sentralbanken bedre tid til å fange opp hvordan økt toll og andre grep fra USA slår ut. Inflasjonen har falt i eurosonen, men kjerneinflasjonen er fortsatt 2,3 prosent, og dermed over inflasjonsmålet på 2,0 prosent.
Flere tar pause
ESB blir neppe alene i «vente-og-se»-gjengen. Forrige ukes rentekutt fra Bank of England krevde to avstemminger for å få et flertall, og økt inflasjon vil trolig få den britiske sentralbanken til å sitte i ro en stund. Heller ikke fra Fed er det opplagt med noe snarlig kutt, selv om den amerikanske sentralbanken selv har indikert kutt i september og desember.
Hvis disse forventningene står seg, kan dermed rentedifferansen mellom Norge og de toneangivende landene internasjonalt avta. Norsk inflasjon utviklet seg nesten nøyaktig slik Norges Bank ventet i juli. Det gjør fortsatt et rentekutt i september sannsynlig, mener både analytikerne og rentemarkedet.