Mister troen på rentekutt

Det vil ta mange måneder før ESB igjen rører renten, tror økonomene nå.

Publisert 11. aug. | Oppdatert 11. aug.
IKKE HASTVERK: I juli holdt Christine Lagarde og ESB renten i ro for første gang på over ett år, og det blir mange måneder til neste kutt, tror økonomene nå. Foto: Bloomberg
Are Haram
Redaksjonssjef Nyhet
Økonomene tror den europeiske sentralbanken skyver på sitt neste (og trolig siste) rentekutt i denne syklusen, viser en Bloomberg-rundspørring. I juli trodde økonomer flest at Den europeiske sentralbank (ESB) ville kutte renten igjen i september. Nå kommer dette kuttet fra 2,00 til 1,75 prosent først i desember. 

Deretter ventes ESB å holde renten i ro i ni–ti måneder, før sentralbanken må begynne med rentehevinger, tror økonomene. Årsaken til rentehevinger fra slutten av 2026 er at da ventes etterspørselen i eurosonen å ha økt markant, skriver Bloomberg.

Rentemarkedet: Uendret

Selv med et forsinket rentekutt i sine prognoser har økonomene klart større tro på videre rentenedgang enn rentemarkedet. Der er det ikke fullt ut priset inn noe rentekutt selv innen neste sommer. 

Sannsynligheten for et ESB-kutt i desember er bare så vidt over 50 prosent, viser markedsprisingen.

Grunnen til at kuttet i høst skyves ut i tid er at det vil gi sentralbanken bedre tid til å fange opp hvordan økt toll og andre grep fra USA slår ut. Inflasjonen har falt i eurosonen, men kjerneinflasjonen er fortsatt 2,3 prosent, og dermed over inflasjonsmålet på 2,0 prosent.

Flere tar pause

ESB blir neppe alene i «vente-og-se»-gjengen. Forrige ukes rentekutt fra Bank of England krevde to avstemminger for å få et flertall, og økt inflasjon vil trolig få den britiske sentralbanken til å sitte i ro en stund. Heller ikke fra Fed er det opplagt med noe snarlig kutt, selv om den amerikanske sentralbanken selv har indikert kutt i september og desember.

Hvis disse forventningene står seg, kan dermed rentedifferansen mellom Norge og de toneangivende landene internasjonalt avta. Norsk inflasjon utviklet seg nesten nøyaktig slik Norges Bank ventet i juli. Det gjør fortsatt et rentekutt i september sannsynlig, mener både analytikerne og rentemarkedet.

