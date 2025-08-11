EU øker støtten til Ukraina – skjerper sanksjonene mot Russland

Mandag møttes utenriksministrene til videokonferanse for å diskutere det forestående møtet mellom USAs president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin.

– Vi støtter president Trumps innsats og ser en viss framgang, sa Italias utenriksminister Antonio Tajani etter møtet.

– Enhver diplomatisk løsning må beskytte Ukrainas suverenitet, dets territorielle integritet og dets frihet til å velge sin egen fremtid, inkludert veien mot EU, sa han.

Bekymret

Europeiske land er dypt bekymret over at verken de eller Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj får en plass ved bordet når Trump og Putin fredag møtes i Alaska for å diskutere Ukrainas framtid.

– Europa må naturligvis delta i forhandlingene ettersom dette påvirker europeiske sikkerhetsinteresser på lang sikt, sier Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard (M) til Dagens Nyheter.

Ifølge henne rådet det stor enighet om dette under mandagens utenriksministermøte.

Lover støtte

EUs utenrikssjef Kaja Kallas understreker også viktigheten av ukrainsk deltakelse, men sier at EU-landene støtter Trump i hans forsøk på å få i stand en rettferdig fredsløsning.

EU planlegger samtidig nok en sanksjonspakke mot Russland og lover Ukraina mer militærhjelp og budsjettstøtte.

EU vil også bistå Ukraina i prosessen som kan lede til medlemskap i unionen, forsikrer Kallas.

– Transatlantisk samarbeid, støtte til Ukraina og press på Russland er måten vi vil avslutte denne krigen på og forhindre fremtidig russisk aggresjon i Europa, skrev hun på X etter mandagens møte.