Trump utsetter Kina-toll med 90 dager

Donald Trump har mandag kveld signert en presidentordre som forlenger dagens tollavtale med Kina i 90 dager, ifølge en høytstående tjenestemann i Det hvite hus til CNBC.
Ordren ble signert bare timer før midnatt, da pausen i Trumps tollsatser skulle utløpe.
Uten utsettelsen ville amerikanske tollsatser skutt tilbake til nivåene fra april, da handelskrigen mellom verdens to største økonomier var på sitt mest intense. Da lå USAs toll på kinesiske varer på hele 145 prosent, mens Kina svarte med 125 prosent toll på amerikanske produkter.
I mai ble det kjent at USA kuttet tollen på kinesiske varer til 30 prosent, mens Kina reduserte tollen på amerikanske varer til 10 prosent.
Trump har tidligere truet med å innføre opptil 245 prosent toll på kinesiske varer.
Som ventet
Partene møttes i Stockholm i slutten av forrige måned, med blant annet Kinas visehandelsminister Li Chenggang og den amerikanske finansminister Scott Bessent til stede.
Talspersonene til både de kinesiske og amerikanske delegasjonene sa den gang at landene var enige om å forlenge tollpausen dem imellom. Utsettelsen var det derfor det ventede utfallet.
Tollpausen trengte kun godkjennelse av Trump.
– Det er presidenten som avgjør om pausen skal forlenges, sa USAs handelsrepresentant Jamieson Greer.
Kina ønsket reduksjon
Kinas sjefsforhandler Li Chenggang uttalte den gang at partene anerkjente viktigheten av et stabilt økonomisk forhold og varslet fortsatt dialog.
– Økonomisk og handelsmessig samarbeid mellom Kina og USA gagner begge parter, sa Li.
Kina skal ha forsøkt å presse USA til å lette på teknologirestriksjoner og redusere eksisterende tollsatser.