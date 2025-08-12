Arbeidsledigheten: Øker

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 145.000 i andre kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det tilsvarer en oppgang på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med kvartalet før.

– Ledighetsprosenten gikk opp for alle aldersgrupper, bortsett fra dem i aldersgruppen 40-54 år, sier Erik Horgen, seniorrådgiver i SSB.

Ifølge SSB var det i hovedsak økt arbeidstilbud som bidro til økt ledighet - altså at flere gikk fra å være utenfor arbeidsstyrken til å søke jobb og dermed bli klassifisert som arbeidsledige.

– Det var 71.000 personer som gikk fra å være utenfor arbeidsstyrken til arbeidsledig fra første til andre kvartal i år. Dette er høyt sammenliknet med tidligere kvartaler, sier Horgen.

I tillegg var det også en liten økning i antallet som gikk fra sysselsetting til arbeidsledighet. Justert for sesongvariasjoner har antallet sysselsatte personer i alderen 25-39 år ifølge SSB gått noe ned i løpet av første halvår i 2025, mens antallet i de andre aldersgruppene har økt svakt eller lagt stabilt.