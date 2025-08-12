Stemningen blant tyske investorer har falt tilbake igjen i august, etter tre strake måneder med bedring.

Det tyske ZEW-instituttets fremtidsindeks viser nå 34,7 poeng, markant ned fra 52,7 måneden før. Juli-tallet var det høyeste registrert siden februar 2022, da Russland gikk til fullskalainvasjon av Ukraina.

På forhånd var det også ventet et fall nå i august – men bare til 40,0 poeng, ifølge Trading Economics . Konsensus i en undersøkelse utført av Bloomberg pekte mot 39,5 poeng.

– Skuffet over handelsavtale

– Finansmarkedene er skuffet over handelsavtalen mellom EU og USA. I august opplevde ZEW-indeksen en betydelig nedgang, også på grunn av den dårlige utviklingen i den tyske økonomien i andre kvartal, sier Achim Wambach, professor og president ved ZEW-instituttet.

– Utsiktene har forverret seg, spesielt for kjemisk og farmasøytisk industri. Maskin- og metallsektorene samt bilindustrien er også hardt rammet, tilføyer han.

I slutten av juli kom EU og USA til enighet om en rammeavtale for handelen, som innebærer at EU-varer får toll på 15 prosent i USA.

Svakere også i eurosonen

ZEWs indeks for investorenes vurdering av nåværende forhold i Tyskland er også blitt svakere igjen. I juli bykset den fra minus 72,0 til minus 59,5 poeng, men i august har den falt tilbake til minus 68,6.

Dette var også verre enn ventet – konsensus lå ifølge Trading Economics på minus 65,0.

I tillegg viser ZEW-instituttets indeks for investorene syn på eurosonen et større fall enn ventet. I august har denne indeksen falt til pluss 25,1 poeng, fra 36,1 måneden før. Her lå forventningen på 28,1 poeng.

Eurosoneindeksen for nåværende forhold har dessuten falt 7 poeng til minus 31,2.

ZEW-instituttet setter sammen sine indekser basert på svar fra rundt 300 økonomer og analytikere om deres syn på blant annet økonomi, inflasjon, renter, aksjemarkeder, valuta og oljepris nå og de kommende seks månedene. Positive indekser tilsier at et flertall av respondentene venter bedring, negative indekser antyder tilbakegang.