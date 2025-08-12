Inflasjonen i USA økte mer enn ventet i juli. Analytikerne ventet på forhånd en ny, forsiktig økning i tolvmånedersveksten for både CPI og kjerne-CPI og tilnærmet uendret månedsvekst for begge målene.

Tallene viser 3,1 prosent kjerne-CPI og 2,7 prosent CPI, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent og opp fra henholdsvis 2,9 og 2,7 prosent forrige måned. Det betyr at CPI-veksten har økt 0,4 prosentpoeng siden april og kjerne-CPI er opp 0,3 prosentpoeng.

Toll-effekt?

De siste dagene har spenningen tiltatt. Spørsmålet har særlig vært om de mange økte tollsatsene allerede nå slår ut i økt inflasjon.

– Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Cekov viser til at Fed innen dette rentemøtet får nok en inflasjonsmåling samt en ny arbeidsmarkedsrapport, som begge vil være viktige.

BURDE IKKE KUTTE: Men Dane Cekov tror likevel at Fed fortsatt kan levere et rentekutt neste måned. Foto: Iván Kverme

– Men jeg tror ikke alle i Fed vil stemme for et eventuelt kutt. Grovt sett har kjerneinflasjonen flatet ut på rundt 3 prosent, og da bør egentlig ikke Fed kutte renten, selv om jeg tror de gjør det, sier han.

– Det er lite her som tilsier rentekutt, selv om inflasjonstallene ikke var mye verre enn fryktet. Jeg tipper at markedet vil holde en knapp på et rentekutt i september, men det blir ikke mange kutt med slike tall.

Cekov viser til at det foruten en ventet oppgang i prisveksten på varer på grunn av toll, også var klar økning i tjenesteprisene.

Har varslet to kutt

Federal Reserve (Fed) har i sin gjeldende renteprognose indikert rentekutt både i september og desember. Før Rentemøtet i september rekker Fed å få inn også inflasjonsmålingen for august, og vil dermed ha enda tydeligere indikasjon på om toll nå øker inflasjonen.

Tiårig amerikansk statsrente har steget forsiktig de siste fem dagene, men sank forsiktig etter inflasjonstallene, trolig fordi det på forhånd var frykt for enda høyere tall. Også dollaren svekket seg noe.

I rentemarkedet er det priset inn nesten et fullt rentekutt i september og totalt 2,4 kutt før året er omme.