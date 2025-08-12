Den tidligere sjefen for Federal Reserve i St. Louis, James Bullard, har havnet på listen for president Donald Trumps kandidater til å overta som ny sentralbanksjef i USA etter Jerome Powell.

– Jeg hadde en kort samtale med finansministeren (Scott Bessent) i forrige uke. Det hørtes ikke ut som han hadde låst seg til noe, og jeg fortalte ham at jeg er glad for å være med på prosessen videre, sier Bullard i et intervju med CNBC.

– Toll driver ikke inflasjon

Han avslører til og med at han vil ta jobben, hvis stillingsbeskrivelsen «legger til rette for suksess.»

– Det vil si at vi beskytter dollarens verdi og lar den være reservevalutaen, noe som vil gi oss lavere renter over tid. Det vil videre si at vi sikter mot lav og stabil inflasjon og kan respektere institusjonens uavhengighet i tråd med Federal Reserve Act, fortsetter Bullard.

Mannen som nå er dekan ved Purdue-universitetet i Indiana ser rom for en rekke rentekutt fremover, etter at Fed satte kuttene på pause da Trump-administrasjonen trappet opp handelskrigen.

– Jeg tror egentlig ikke at toll og skatter forårsaker inflasjon. Du ser i nøkkeltallene at utslagene er svært begrensede, og ikke gir annet enn engangseffekter på prisnivået. Du ser egentlig ikke noe, og jeg tror Fed nå er i ferd med å innta synet om at tollsatser påvirker inflasjonen midlertidig, sier den tidligere St. Louis Fed-sjefen.

Tror Fed er klare for å kutte

Han tror derfor at den amerikanske sentralbanken er klare for å kutte renten.

– Fed vil trolig kutte i september, og én gang til senere i år. Hvis dette fortsetter neste år, kan styringsrenten ligge 100 basispunkter lavere om et år, og da nærmer vi oss nøytralrente, sier Bullard.

– Og nøytralrenten er et godt sted å være hvis ledigheten er på lavt 4-tall og inflasjonen kommer tilbake til 2 prosent, legger han til.

Intervallet for den amerikanske styringsrenten er i dag 4,25-4,50 prosent, og markedet priser inn mer enn 94 prosents sannsynlighet for et kutt på neste rentemøte 17. september.