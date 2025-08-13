Økonomene tror ikke på nytt rentesjokk

– Endringene i nøkkeltallene siden sist er nok for små til at Norges Bank avviker fra planen, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til NTB.

Da Norges Bank kom med et overraskende rentekutt i juni, signaliserte de samtidig at trolig kommer det et nytt rentekutt innen årsslutt – fra 4,25 til 4 prosent. Det varierer om økonomene tror på ett eller to rentekutt, men alle er enige om at det i så fall tidligst kommer i september.

Høyere enn naboene

Dermed holder Norges Bank seg på en styringsrente som ligger noe over Sverige, Danmark og eurosonen, men samtidig peker Gonsholt Hov på den høye svenske arbeidsledigheten, og at kjerneinflasjonen i Norge og Sverige er ganske lik. Danskene holder seg stort sett på linje med Den europeiske sentralbanken (ESB) ettersom den danske krona er tett knyttet opp til euroen.

– Sagt på en annen måte, ville også vi her hjemme hatt lavere rente dersom vi hadde hatt høyere arbeidsledighet, sier Gonsholt Hov.

Arbeidsledighet måles på flere måter i Norge, og den såkalte AKU-ledigheten som måles av Statistisk sentralbyrå (SSB), økte med hele 0,8 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal. Men Norges Bank ser mest av alt på Nav sine tall – som kun måler hvor mange som er registrert som arbeidssøkere, ikke andre tall.

– Økningen kom som følge av at flere meldte seg på i arbeidsstyrken. Oppgangen styrker nok Norges Banks tro på at norsk økonomi har kapasitet til å vokse mer enn tidligere antatt, en tro som bidro til rentekuttet i juni, påpeker sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Kronekursen påvirker

Derimot har ikke kronekursen oppført seg som Norges Bank la til grunn ved inngangen til sommeren, noe som flere økonomer påpeker i sine svar til NTB. Totalt ligger krona cirka 2 prosent svakere enn Norges Bank spådde.