Inflasjonen holder seg stabil i Tyskland

Lavere energipriser bidro til å holde inflasjonen nede, mens økte matpriser trakk i motsatt retning.

– Inflasjonsnivået har stabilisert seg siden begynnelsen av året og har holdt seg uendret i to måneder på rad, sier sjefen for det tyske statistikkontoret Ruth Brand.

– Energiprisene fortsetter å falle og har en nedadgående effekt på den samlede inflasjonen. På den annen side øker spesielt tjenesteprisene mer enn gjennomsnittet og driver inflasjonen opp, sier Brand.

På månedsbasis steg tyske priser med 0,3 prosent fra juni til juli. Sammenlignet med juli i fjor steg kjerneinflasjonen, som ikke omfatter matvarer og energi, med 2,7 prosent.