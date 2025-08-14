Bessent refser Japans sentralbank: – Han bryter spillereglene

USAs finansminister Scott Bessent kritiserer Bank of Japan (BOJ) og pengepolitikken deres i et intervju med Bloomberg.
Bessent uttalte at Bank of Japan er «behind the curve» i kampen mot inflasjonen. En sjelden kritisk uttalelse mot utenlandsk pengepolitikk, altså.
Han presiserte at dette var hans personlige mening, og tilføyde at han hadde diskutert inflasjonen med BOJ-sjef Kazuo Ueda.
– De kommer til å måtte heve renten og få kontroll på inflasjonsproblemet sitt, sa Bessent.
– Forsøker å svekke dollaren
Etter uttalelsene styrket yenen seg mot dollaren torsdag i Tokyo, samtidig som tiårige japanske statsrenter steg svakt.
Bank of Japan opererer med en av de laveste styringsrentene blant verdens større økonomier. Samtidig har inflasjonen i landet ligget ved eller over bankens inflasjonsmål på 2 prosent i over tre år.
– Bessent kan forsøke å svekke dollaren gjennom sine uttalelser om amerikansk og japansk pengepolitikk, sier sjeføkonom Hideo Kumano i Dai-Ichi Life Research Institute og tidligere BOJ-ansatt, til Bloomberg.
Ved å kommentere en annen nasjons pengepolitikk «bryter han spillereglene, og det kan faktisk gjøre det vanskeligere for BOJ å handle», sier Kumano.
– Ganske bekymret
I en fersk Bloomberg-undersøkelse blant økonomer som følger den japanske sentralbanken, svarte omtrent 42 prosent at de forventer en renteøkning i oktober, mens én av tre tror på et grep i januar. Det er bred enighet om at BOJ vil holde renten uendret ved neste rentemøte 19. september.
– Markedet har vært noe usikkert på om BOJ vil heve renten i år, men med press som dette fra USA, må de heve, sier leder for markedsanalyse Marito Ueda i SBI Liquidity Market til Bloomberg.
– Hvis det kommer en renteheving fra BOJ rett etter Bessents uttalelse, og markedet oppfatter dette som politisk press, vil jeg bli ganske bekymret, sier investeringsstrateg Anna Wu i VanEck til nyhetsbyrået.
USAs president Donald Trump har tidligere kritisert Japan for valutapolitikken, og hevdet at Tokyo forsøker å oppnå urettferdige fordeler ved å svekke valutaen. Statsminister Shigeru Ishiba og andre har avvist disse påstandene.