Trump advarer Putin: Vil bli svært alvorlige konsekvenser

USAs president Donald Trump truet med «alvorlige konsekvenser» dersom Russlands Vladimir Putin ikke går med på fred i Ukraina, men sa også onsdag at et møte mellom dem raskt kunne bli etterfulgt av et nytt som ville inkludere den ukrainske lederen Volodymyr Zelenskyj.

Trump spesifiserte ikke hva konsekvensene kunne bli, men har tidligere advart om økonomiske sanksjoner dersom møtet med Putin i Alaska på fredag viser seg å være fruktløst.

På spørsmål om disse konsekvensene ville være sanksjoner eller tollsatser, sa Trump til journalister: – Jeg trenger ikke å si noe. Det vil bli svært alvorlige konsekvenser.



–Hvis det første går bra, vil vi ha et raskt andre møte, fortsatte Trump ifølge Reuters.

– Jeg vil gjerne gjøre det nesten umiddelbart, og vi vil ha et raskt andre møte mellom president Putin og president Zelenskij og meg selv, hvis de ønsker å ha meg der, fortsatte Trump.

Les også Europeiske toppledere krever sikkerhetsgarantier for Ukraina Storbritannia, Frankrike, Tyskland stiller flere krav før president Donald Trump møter Russlands president Vladimir Putin fredag.

Gir den en 10

Onsdag pratet Trump med Zelenskyj og andre europeiske ledere. Møtet var arrangert av Tyskland, for å legge røde linjer før Alaska-møtet.

– Vi hadde en veldig god samtale. Han var på samtalen. President Zelenskij var på samtalen. Jeg vil gi den en 10, veldig vennlig, sa Trump.

Tysklands kansler Friedrich Merz sa etter møtet at prinsippet om at grenser ikke kan endres med makt må fortsette å gjelde.

– Hvis det ikke skjer noen bevegelser på russisk side i Alaska, bør USA og vi europeere ... øke presset, sa Merz ifølge Reuters.

– President Trump kjenner til denne posisjonen. Han deler den i stor grad, og derfor kan jeg si: Vi har hatt en virkelig usedvanlig konstruktiv og god samtale med hverandre.