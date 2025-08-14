Styringsrenten holdes uendret på 4,25 prosent, slik Norges Bank indikerte ved forrige rentemøte i juni, slik omtrent samtlige økonomer ventet og i tråd med prisingen i rentemarkedet.
«Dersom økonomien utvikler seg om lang slik komiteen nå ser for seg, settes renten videre ned i løpet av året», skrev Norges Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet i sin pressemelding i juni.
I sommer har data stort sett vært slik Norges Bank ventet. Kjerneinflasjonen i juni og juli var nøyaktig slik Norges Banks prognoser fra før sommeren viste, mens KPI-veksten i juli var noe høyere, mest på grunn av høyere strømpriser.
– Det vil trolig være riktig å fortsette en forsiktig normalisering av styringsrenten fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i den nye pressemeldingen.
Hun viser til at rentebanen indikerer ett til to kutt til i år:
– Den informasjonen vi så langt har fått, tyder på at utsiktene for norsk økonomi ikke er vesentlig annerledes enn vi da så for oss, sier Bache om data etter juni.
Tviler på to kutt
– Vi står på at det kommer bare ett rentekutt til i år, i september, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.
Hovedgrunnen til at Norges Banks uventede kutt i juni var troen på at inflasjonen vil avta og at arbeidsledigheten vil øke. Målt ved NAVs tall på registrerte ledige har Norges Bank truffet perfekt. Samtidig har SSBs tall fra arbeidskraftundersøkelsen økt markant i sommer.
– Det virker ikke som Norges Bank legger særlig vekt på SSB-tallene. Da står de igjen med bare ett avvik fra sine prognoser i juni, at kronen er svakere enn ventet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
Han tror derfor at Norges Bank dels er blitt mer usikker på om det blir riktig å kutte renten i september og dels ønsker å ikke binde seg til masten ved å være unødvendig presise.
Først i desember?
Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie mener at også septemberkuttet er blitt mer usikkert:
– Jeg er overrasket over at de ikke eksplisitt peker på september. Det gir et litt mer haukete signal enn jeg ventet.
Norges Bank har normalt vært ganske tydelig før planlagte renteendringer, men denne gangen skjer altså ikke det. Også i valutamarkedet er inntrykket det samme, og kronen styrket seg da Norges Banks nye signaler ble kjent.
– Hvis man skal tro rentebanen fra juni, kommer man vanskelig utenom et rentekutt i september. Når de nå ikke viser til september, virker det som de nå har et litt annet syn enn i juni, da rentebanen med stor sannsynlighet viste et kutt i september, mener Aamdal.
– Står du på din prognose om to kutt i høst?
– Jeg er blitt mer usikker. Men det er litt pussig når de først har startet med rentekutt at de lar det gå et halvt år mellom kuttene, altså ved at de venter til desember med neste kutt.
Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank mener de praktiske konsekvensene av at Norges Bank nå ikke nevner september eksplisitt er små:
– Det er en vridning mot en mer åpen kommunikasjon rundt timingen. Dette må vi venne oss til, og det er en riktig vurdering av Norges Bank.
Martinsen venter fortsatt rentekutt både i september og desember:
– Og det er uavhengig av at Bache nå nevner ett til to kutt i år. Det er fordi vi ser for oss en svakere utvikling i arbeidsmarkedet. Men Norges Bank gir seg selv en litt større frihetsgrad ved ikke å «love» et kutt i september, medgir han.
Irriterte økonomer
Norges Bank overrasket med sitt rentekutt i juni, og mange økonomer mente den misvisende guidingen svekker tilliten til Norges Banks renteplaner og -signaler.
«Jeg vil legge mindre vekt på guidingen fra Norges Bank», sa for eksempel Hov til Finansavisen etter at Norges Bank avvek fra sin egen guiding før junimøtet.
– Tror du på videre rentekutt fordi Norges Bank sier det, eller fordi data tilsier det?
– Vi må tro på rentesignalene fra Norges Bank hvis dataene stemmer, sier Hov nå.
– Vi ser at kjerneinflasjonen biter seg fast og at kronen er noe svakere, så i sum er jeg skeptisk til at vi får to kutt til i år.
– Skal ikke overraske
– Norges Bank har vært påvirket av løpende data, både da de droppet sitt varslede kutt i mars, og så da de overrasket med kutt i juni. Rentebeslutningene kan endres brått hvis data endres, og derfor må vi tone ned hva som ligger i rentebanen, sier Hov.
– Norges Banks jobb er ikke å sjokkere markedet, men tvert imot å få markedet til å forstå handlingsmønsteret.
Under sin pressekonferanse i Arendal understreker Bache at målet er nettopp å ikke overraske, men at Norges Bank av og til likevel må avvike fra egne signaler.
– Svært presise signaler om hva vi vil gjøre den nærmeste tiden kan bli tillagt for stor vekt, og i for stor grad bli oppfattet som et løfte. Det ønsker vi å unngå, særlig når usikkerheten om den økonomiske utviklingen er større enn normalt, sier Bache på spørsmål om hvorfor Norges Bank ikke er mer tydelige om et rentekutt i september.
Før torsdagens rentemøte priset rentemarkedet inn 99,7 prosent sannsynlighet for et kutt i september og litt over 80 prosent for at det også kommer et kutt i desember. Torsdag ettermiddag var dette blitt til 92 og 71 prosent.