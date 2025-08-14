Styringsrenten holdes uendret på 4,25 prosent, slik Norges Bank indikerte ved forrige rentemøte i juni, slik omtrent samtlige økonomer ventet og i tråd med prisingen i rentemarkedet.

«Dersom økonomien utvikler seg om lang slik komiteen nå ser for seg, settes renten videre ned i løpet av året», skrev Norges Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet i sin pressemelding i juni.

I sommer har data stort sett vært slik Norges Bank ventet. Kjerneinflasjonen i juni og juli var nøyaktig slik Norges Banks prognoser fra før sommeren viste, mens KPI-veksten i juli var noe høyere, mest på grunn av høyere strømpriser.

– Det vil trolig være riktig å fortsette en forsiktig normalisering av styringsrenten fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i den nye pressemeldingen.

Hun viser til at rentebanen indikerer ett til to kutt til i år:

– Den informasjonen vi så langt har fått, tyder på at utsiktene for norsk økonomi ikke er vesentlig annerledes enn vi da så for oss, sier Bache om data etter juni.

Tviler på to kutt

– Vi står på at det kommer bare ett rentekutt til i år, i september, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

NESTEN ENIG: Marius Gonsholt Hov venter lavere rente, men tviler på to kutt til i år. Foto: Iván Kverme

Hovedgrunnen til at Norges Banks uventede kutt i juni var troen på at inflasjonen vil avta og at arbeidsledigheten vil øke. Målt ved NAVs tall på registrerte ledige har Norges Bank truffet perfekt. Samtidig har SSBs tall fra arbeidskraftundersøkelsen økt markant i sommer.

– Det virker ikke som Norges Bank legger særlig vekt på SSB-tallene. Da står de igjen med bare ett avvik fra sine prognoser i juni, at kronen er svakere enn ventet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Han tror derfor at Norges Bank dels er blitt mer usikker på om det blir riktig å kutte renten i september og dels ønsker å ikke binde seg til masten ved å være unødvendig presise.

Først i desember?

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie mener at også septemberkuttet er blitt mer usikkert:

– Jeg er overrasket over at de ikke eksplisitt peker på september. Det gir et litt mer haukete signal enn jeg ventet.

Norges Bank har normalt vært ganske tydelig før planlagte renteendringer, men denne gangen skjer altså ikke det. Også i valutamarkedet er inntrykket det samme, og kronen styrket seg da Norges Banks nye signaler ble kjent.

IKKE KUTT NESTE GANG? Kyrre Aamdal er overrasket over at Norges Bank ikke eksplisitt varsler et nytt rentekutt i september. Foto: Are Haram

– Hvis man skal tro rentebanen fra juni, kommer man vanskelig utenom et rentekutt i september. Når de nå ikke viser til september, virker det som de nå har et litt annet syn enn i juni, da rentebanen med stor sannsynlighet viste et kutt i september, mener Aamdal.