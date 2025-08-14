Skremmeskudd for USA

Amerikanske produsentpriser viser at oppgangen i amerikansk inflasjon i det siste kan være varig og til og med i ferd med å skyte fart.

Den amerikanske konsumprisindeksen (kjerne-CPI) viste tidligere i uken en oppgang fra 2,9 til 3,1 prosent. Før torsdagens tall var det ventet en oppgang for produsentprisene totalt, og for kjerneprodusentprisene. Begge deler var ventet å øke med 0,2 prosentpoeng på årsbasis, til 2,5 og 2,9 prosent.

I stedet viser prisene hos amerikanske produsenter en månedsvekst på 0,9 prosent. Det sender årstakten opp til 3,3 prosent for PPI og 3,7 prosent for kjerne-PPI, den høyeste produsentprisveksten på tre år.

Dobbelt-kutt? Neppe!

Dette indikerer at vareprisveksten i USA stiger, etter at det den forrige måneden primært var tjenesteprisene som overrasket. Økte produsentpriser og varepriser er i dagens situasjon i praksis ensbetydende med at økte tollsatser smitter over på amerikansk inflasjon.

Detaljene i PPI-publiseringen viser at bedriftene ikke kutter egne marginer for å dempe priseffektene fra økt toll. I stedet ser det ut som hele kostnadsøkningen fra økt toll lempes videre til sluttbrukerne, altså husholdningene.

Det kan igjen få forventningene om muligens et dobbelt rentekutt fra Fed neste måned til å svinne igjen. Onsdag viste prisingen i rentemarkedet at aktørene nå har begynt å vedde på et slikt dobbeltkutt. Dette gis nå omtrent 5 prosent sannsynlighet.

GLEMT DET: Marius Gonsholt Hov har liten tro på at Fed vil kutte renten med 50 punkter etter kraftig prishopp hos amerikanske produsenter. Foto: Iván Kverme

– Dette er en liten vekker til dem som tror på et dobbeltkutt fra Fed, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Det er ikke bare å lene seg tilbake og si at inflasjonen er moderat, og vi har også andre tegn på at prisveksten tar seg opp, mener han.

Markedsrenten opp

Grunnen til at markedene ikke reagerte mer etter inflasjonstallene tidligere i uken var små tegn til at tollen smittet over på inflasjonen, mener han.

– Dette er imidlertid en ledende indikator på prisene ut til publikum, understreker Hov om produsentprisene.

Hov tror at Fed nøyer seg med et vanlig rentekutt på 25 basispunkter i september.

Rentemarkedet virker å tro det samme, og toårig statsobligasjonsrente økte markant på de høye PPI-prisene.