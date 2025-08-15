Handelsoverskuddet endte på 54,0 milliarder kroner i juli, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 8,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men opp 16,9 prosent sammenlignet med måneden før.

Eksporten endte på 142,2 milliarder kroner. Sammenlignet med juli i fjor er eksportinntektene ned 3,1 prosent, mens de er opp 2,0 prosent fra juni.

Importen var på 88,2 milliarder kroner, ned 5,4 prosent fra måneden før og opp 0,8 prosent fra samme periode i fjor.

Oljefall

Det var særlig lavere eksportinntekter fra råolje som trakk ned handelsoverskuddet i juli.

Eksportinntektene fra råolje endte på 38,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 16,5 prosent fra juli i fjor, men en oppgang på 16,8 prosent fra juni.

Årsaken til fallet er ifølge SSB lavere oljepris, grunnet blant annet produksjonsøkninger fra OPEC+ og usikkerheten i global økonomi.

Oljeprisen falt i juli til 718 kroner pr. fat, noe som er 177 kroner lavere enn snittprisen i samme periode i fjor. Eksportvolumet økte imidlertid i samme periode 4,1 prosent til 53,5 millioner fat.

– Dette er det høyeste antall eksporterte fat i 2025. Eksport fra Johan Castberg-feltet er blant årsakene til dette, sier seniorrådgiver i SSB Jan Olav Rørhus.

Eksporten av naturgass beløp seg til 44,9 milliarder kroner i juli. Ned 1,4 prosent mot juli i fjor, men en styrking på 8,3 prosent fra forrige måned.

Fastlandsvekst

– Mens totaleksporten falt, bidro imidlertid økning i fastlandseksporten til å dempe fallet. Verdien av fastlandseksporten steg med 8,7 prosent sammenlignet med juli i fjor, blant annet som følge av høyere fiske- og strømeksport, sier Rørhus.

Fastlandseksporten beløp seg i juli til 58,9 milliarder kroner. Fiskeeksporten utgjorde 13,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 1, 1 milliarder kroner, eller 9,0 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportverdien for elektrisk strøm endte i juli på 2,4 milliarder kroner. Dette var 1 milliard, eller 73,7 prosent, høyere enn tilsvarende måned i fjor.